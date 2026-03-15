Un any del nou CUAP a Santa Perpètua: 55.000 visites i un 4% de derivacions a l'hospital

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Baix Vallès, inaugurat el desembre del 2024, ha abordat en el seu primer any de funcionament 55.149 atencions urgents. Un 92% han estat urgències de baixa i mitjana complexitat, que s’han resolt íntegrament a l'equipament, evitant desplaçaments als hospitals. "Al principi, la gent no el tenia com a referència i tinc la sensació que estava infrautilitzat. Un any després, diria que ja està a ple rendiment i fins i tot pot acabar patint el mateix efecte de saturació que qualsevol centre de la sanitat pública. De fet, hi ha qui diu que, per l'àrea que ha de cobrir, ja va néixer curt. Però entenc que s'ha de contextualitzar i veure si serveix per esponjar l'activitat assistencial dels hospitals de la zona", reflexiona Xavier Gispert, veí de Santa Perpètua. Per sort, diu, només hi ha hagut d'anar una vegada. "Va ser de nit i em van atendre molt bé", recorda.
La sensació entre diferents veïns perpetuencs és que l'equipament ha agilitzat els processos i s'ha convertit en una alternativa vàlida, especialment a altes hores o durant els caps de setmana. "El cop que hi he anat m'han atès molt de pressa", diu l'Alba. En la mateixa línia, la Laia destaca l'estat de les instal·lacions. "Porta poc temps i està tot molt net i ben cuidat", apunta. El centre, obert 24 hores cada dia de l’any, està preparat per resoldre problemes de salut no greus, suturar ferides, col·locar fèrules de guix, fer sondatges, dur a terme proves complementàries (analítiques, radiografies, ecografies) i administrar diferents tractaments. També compta amb boxs per tenir els pacients en observació unes hores i té un box d’emergències equipat per estabilitzar malalts en situacions de risc fins al seu trasllat hospitalari. Només un 4% dels casos que han arribat al CUAP han necessitat una derivació hospitalària. La resta han estat donats d’alta, amb seguiment posterior del seu CAP.
“El CUAP és un pas intermedi entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària”, especifica Roser Vallès, directora del Sector Sanitari Vallès Oriental de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord. “És un dispositiu on es poden tractar de manera excel·lent els problemes de salut menys greus i on es donen solucions que garanteixen la continuïtat assistencial dels pacients”. En aquest primer any, "s'han atès sobretot problemes respiratoris, com asma, pneumònies i refredats, i de traumatologia, com lumbàlgies i esquinços”, detalla Montserrat Torrent, responsable de l'Atenció Continuada Urgent Territorial al Vallès Oriental de l’Institut Català de la Salut. “Hem demostrat capacitat resolutiva i ens hem guanyat la confiança creixent de la ciutadania”, reivindica.
El CUAP Baix Vallès és el dispositiu d’urgències de referència per a una població de 170.000 habitants, corresponents a l’àrea geogràfica del Baix Vallès. Aquesta àrea inclou, entre altres, els municipis de Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Parets del Vallès, Mollet del Vallès, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Gallifa i la Llagosta. Per proximitat, el veïnat d’aquestes localitats és el que més ha utilitzat el CUAP, però el centre ofereix atenció a totes les persones que hi accedeixen, independentment del seu lloc de residència o adscripció administrativa.
Segons fonts del departament, durant el 2025, les urgències de nivell 4 i 5 (de baixa i mitjana complexitat) de l’Hospital de Mollet van disminuir un 3% respecte al 2024, una tendència que, esperen, s'ha de consolidar en el futur. “Hem de continuar explicant a la població que tenim aquest dispositiu. I reservar els serveis d’urgències dels hospitals per les patologies més greus”, afegeix Vallès. Per donar a conèixer el CUAP i els dispositius d’urgències del territori, la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord i els centres de salut del Vallès Oriental van desplegar aquesta tardor una campanya comunicativa perquè la ciutadania sàpiga on anar en cas d’urgència. Sota el lema “No em trobo bé, què he de fer?”, la cartelleria i els vídeos divulgatius expliquen quins són els passos a fer i on es pot anar.