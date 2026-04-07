Sabadell registra més de 800 pals de llum al mig de la vorera

Més de 800 pals de subministrament elèctric a voreres de Sabadell entorpeixen el pas de milers de vianants cada dia. L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla a una de les queixes veïnals que més resona als despatxos municipals i ha completat un inventari per detectar els punts més crítics on els pals es converteixen en obstacles, especialment per a persones amb mobilitat reduïda o cotxet. Segons dades del consistori, s’han identificat més de 800 pals repartits per tota la ciutat. Els que ja no tenien connexió elèctrica s’han retirat, però els que sostenen línies de subministrament o telecomunicacions continuen drets a les voreres. En aquests casos, el pas següent depèn de les companyies, que han d’acordar amb les comunitats de veïns el trasllat del cablejat cap a les façanes. L’Ajuntament afirma que ja treballa amb les empreses perquè el procés avanci, però recorda que la responsabilitat final és seva.
Mentrestant, per als veïns, conviure amb aquests obstacles és una molèstia diària. “Amb la cadira de rodes no hi passo, he de baixar a la calçada”, explica la Laura, que viu en una zona especialment afectada i ha de passar sovint pel carre de Segarra, a Ca n’Oriac. En Marc, pare d’un nen nadó, també ho pateix: “Amb el cotxet, hi ha voreres on simplement no es pot circular. No hi cabem”, lamenta. Malgrat que l’Ajuntament no té un recompte per barris, aquelles zones amb carrers més estrets són, habitualment, les més afectades. Un exemple són els barris de Ca n’Oriac, la Creu Alta, la Creu de Barberà, Covadonga i el Centre.
A Ca n’Oriac, l’associació de veïns porta anys denunciant la situació. Al barri hi ha almenys una desena de carrers —Gironès, Segarra, Montblanc, Penedès,Ripollet o Roselló— on els pals de fusta barren el pas als vianants. L’entitat ja va iniciar una primera campanya fa uns anys, a mode de reivindicació, marcant-los per visibilitzar el problema. Ara, anys després, han anat un pas més enllà i han presentat una nova ofensiva per reclamar-ne la retirada immediata. “Hi ha casos, com al carrer de Gironès, on no només hi ha pals de la llum, sinó que les voreres no estan rebaixades”, explica Palmira Gabernet, des de l’entitat. En paral·lel, a La Creu Alta, l’associació veïnal ha localitzat una quarantena de pals que consideren especialment problemàtics.
És una xifra que temen que continuarà creixent “si no es pren una decisió clara per part de les companyies responsables”. Reclamen que es procedeixi a retirar-los i que el cablejat es soterri o s’ancori a les façanes. Els punts negres es repeteixen a diversos carrers del barri, amb especial incidència a Batllevell i Comtes d’Urgell, però també a Vila Cinca, Bellapart, Castellar del Vallès, Antoni Oliver, Ribot i Serra, Papa Pius XI, la carretera de Prats i el carrer Major.
Amb l’inventari fet i la problemàtica documentada, el repte ara passa per l’actuació de les companyies titulars del cablejat. L’Ajuntament assegura que farà de pont i exigirà complir-ho, però la retirada efectiva depèn de les operadores. Per als veïns, en canvi, la urgència hi és. “Els obstacles no són només un tema urbanístic, sinó d’accessibilitat real”.