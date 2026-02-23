Investiguen un veí per seccionar un contenidor amb una màquina radial

La Policia Local de Santa Perpètua està investigant un veí del barri de la Florida per, presumptament, haver seccionat un contenidor de residus amb una màquina radial. Els fets "han provocat danys materials importants i afecten el normal funcionament del servei, a més de suposar una despesa addicional al cost de la gestió de les deixalles, que paguem entre tots". L'Ajuntament ha fet una crida al civisme i al respecte pels béns públics, i ha recordat que aquest tipus d'actes poden comportar sancions de fins a 4.000 euros, d'acord a les ordenances municipals. Alhora, recorda que l'abandonament deliberat de bosses d'escombraries fora dels contenidors comporta problemes de salubritat a la via pública i dificulta les tasques de neteja. En aquests casos, les multes poden arribar fins als 400 euros.

Malgrat aquests incidents, el consistori ha insistit que el sistema de contenidors tancats està donant bons resultats i que la majoria de veïns en fan un ús correcte. "Estem assolint uns nivells de recollida selectiva molt alts i per això felicitem a la ciutadania que està actuant de de manera responsable, reciclant i separant correctament els residus i fent un bon ús dels contenidors tancats", ha indicat la regidora de Medi Ambient, Jésica Jiménez.