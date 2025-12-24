Santa Perpètua, l'únic municipi vallesà beneficiat pel pla de barris: quines ciutats se'n beneficiaran?

Santa Perpètua és un dels vint municipis de Catalunya que es beneficiarà del nou Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 impulsat per la Generalitat de Catalunya. El programa de millora ambiental, social i urbanística del barri de Can Folguera rebrà una subvenció de 5.350.749 euros, el 60% del total de la inversió projecte. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va anunciar fa uns dies la llista de les poblacions que rebran aquest ajut que pretén combatre la segregació urbana, reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes de la crisi climàtica per mitjà de la millora de les condicions de vida als barris i àrees més desfavorides.
L’alcaldessa, Isabel Garcia, va expressar la seva satisfacció per la concessió d’aquest ajut que contribuirà a fer realitat “la transformació urbana i social del barri de Can Folguera, en benefici de les persones que hi viuen i també de tota Santa Perpètua”. La primera edil va felicitar l’equip de persones, tant regidors com personal tècnic municipal, que ha treballat durant mesos per presentar un “projecte sòlid i engrescador” que amb la concessió de l’ajut es podrà fer realitat. Sota el lema Viu, comparteix, batega: Can Folguera regenera, el programa municipal preveu una inversió total de 8,9 milions d’euros en 27 accions i projectes d’urbanisme, habitatge, eficiència energètica, economia circular, convivència, equitat, educació i treball, entre altres àmbits. Garcia va detallar que aquests imports són assumibles per les finances municipals durant els pròxims cinc anys i recorda que la Llei de barris és compatible amb altres subvencions.
Al barri de Can Folguera hi viuen 3.158 persones, al voltant del 12,1% de la població del municipi. Un dels projectes del nou Pla de Can Folguera és l’Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) que permetrà a l’Ajuntament intervenir en els edificis i actuar, delimitar i gestionar l’execució de les actuacions necessàries de rehabilitació i d’instal·lació d’ascensors a Can Folguera antic. “Les polítiques d’habitatge són un puntal d’aquest govern municipal i amb aquest programa volem facilitar i acompanyar les comunitats de veïns perquè puguin rehabilitar els edificis i reduir barreres”.
En aquesta primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 s’havien presentat un total de 83 projectes. Sabadell apostava per la rehabilitació dels habitatges i també de l'espai públic amb més zones verdes de Les Termes. Barberà, Cerdanyola, Gallifa, Montcada i Reixac, Sant Llorenç Savall i Terrassa també havien opositat amb diferents projectes, finalment, desestimats. La vintena d'iniciatives escollides sumen un pressupost total de 412 milions, dels quals 232,71 els aportarà el Govern català. Una xifra superior a la prevista inicialment. A més de Santa Perpètua, els municipis beneficiats són Olot, Santa Coloma de Gramenet, Tortosa, Amposta, Figueres, Vic, Barcelona, La Seu d’Urgell, Mataró, Sant Joan Despí, Calafell, Reus, Manresa, Tarragona, Solsona, Girona, Lleida, La Pobla de Seguir i Torrelameu. La segona convocatòria del pla es publicarà durant el primer semestre del 2026.