Els fets de Sentmenat, símptoma de la "lepenització" de la societat: "Les tesis ultra ja han penetrat en la política" Marc Béjar Permanyer
Es reprèn la circulació de la xarxa de Rodalies de tot Catalunya amb incertesa i algunes queixes Redacció
Mariano Badia, detectiu privat: "Em vaig infiltrar a una secta per rescatar una noia" Guillem Plans Roca
L'Embarcador del parc de Catalunya, empès a iniciar una nova vida: "Marxo molt satisfet del servei d’aquests 28 anys" Sergi Gonzàlez Reginaldo
L'accident de dos camions a Santa Perpètua de Mogoda provoca el tall de l'AP-7
La situació ha provocat llargues retencions, però s'ha solucionat poc abans de les 10 h