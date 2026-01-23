ARA A PORTADA

Santa Perpètua de Mogoda

L'accident de dos camions a Santa Perpètua de Mogoda provoca el tall de l'AP-7

La situació ha provocat llargues retencions, però s'ha solucionat poc abans de les 10 h

  • Accident a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda -
Publicat el 23 de gener de 2026 a les 10:00
Actualitzat el 23 de gener de 2026 a les 10:10

Un accident a l'AP-7 aquest matí ha generat diversos quilòmetres de retencions, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. El dia del retorn a la normalitat de Rodalies les carreteres s'han buidat lleugerament, ja que molts ciutadans que van optar per desplaçar-se amb el cotxe ho han tornat a intentar amb el servei de Rodalies. Tot i això, hi ha hagut llargues cues en algun tram a causa dels sinistres viaris. A les 7:58 h, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un camió accidentat al mig de la via. Segons informen des del mateix cos de rescat i confirmen des del Servei Català de Trànsit, l'incident s'ha produït per un encalç entre un tràiler i un camió frigorífic. A part, una furgoneta ha quedat afectada.

Afortunadament, no hi ha hagut ferits i ningú ha estat traslladat a cap centre mèdic, després de les valoracions del Sistema d'Emergències Mèdiques. Els Bombers han assistit al punt de l'incident per netejar la calçada i poder alliberar un carril per reprendre la circulació del trànsit, que ha quedat tallada completament durant una estona. Cap a les 9:40 h, la circulació de la zona afectada ha quedat normalitzada, tot i que hi ha retencions provocades per l'accident. 

