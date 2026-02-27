ARA A PORTADA

Santa Perpètua de Mogoda

Detenen dos homes que havien enviat un paquet amb 24 quilos de droga a una empresa de missatgeria

Un gos de la companyia va detectar la droga; els homes van tornar a la nau, on van ser arrestats, en veure que el material havia quedat retingut

Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 12:43

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 25 i 32 anys acusats d’un delicte contra la salut pública després que intentessin enviar 24 quilos d’haixix a través d’una empresa de missatgeria amb seu a Santa Perpètua. La policia catalana ha obert una investigació arran dels fets. Segons ha avançat ElCaso.cat i ha confirmat el Diari de fonts policials, els fets es van produir el 23 de febrer passat en una delegació de l'empresa de missatgeria situada al polígon CIM Vallès. Els dos suposats delinqüents hi van acudir per enviar un paquet que, d’acord amb el protocol habitual de seguretat, va ser sotmès a una inspecció abans de sortir del centre logístic.

Durant la revisió, un gos detector de drogues va marcar l’enviament com a sospitós. En obrir-lo, el personal de seguretat va localitzar diversos farcells d’haixix amb un pes total de 24 quilos. El material va quedar immobilitzat a les instal·lacions mentre s’activaven els protocols interns. Tres dies després, aquest dijous, els mateixos homes van tornar a l’oficina en comprovar que l’enviament no havia abandonat el centre. Quan es van adreçar al personal de la nau per demanar explicacions, van aixecar les sospites definitives: les imatges de videovigilància van confirmar que eren les mateixes persones que havien dipositat el paquet.

L’empresa va alertar els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Perpètua, que es van desplaçar fins al lloc i van detenir els dos individus in situ. Les tasques per esclarir l’origen de la droga i el seu destí final.

