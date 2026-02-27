FOTOS | Dispositiu policial especial a l'estació de Rodalies de Sabadell Sud amb 33 identificats

La Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i membres de la seguretat privada de Rodalies van coordinar dijous passat al vespre a l'estació de Sabadell Sud el dispositiu DAGA. El pla consta d'un operatiu especial conjunt per prevenir delictes en contra de la salut pública, tinença il·lícita d'armes i control d'estrangeria a l'entorn de l'estació de Renfe. Segons informen des dels Mossos d'Esquadra, l'operatiu va acabar amb 33 persones identificades, 10 actes per tinença de substàncies estupefaents, dos actes per tinença d'armes (navalles i armes reglamentades), dues persones detingudes per infringir la Llei d'Estrangeria i quatre persones citades a dependències de la Policia Nacional per estada irregular en territori nacional.
El dispositiu arriba en un moment en què la multireincidència és en boca de tothom des de l'aprovació al Congrés dels Diputats de la nova llei que castigarà amb penes més severes per als autors de furts. D'aquesta manera, en el marc de ser menys permissius amb els autors dels fets delictius, els diversos cossos policials estan activant, com ja fa uns mesos que succeeix, diversos operatius especials a "punts calents", com apunten fonts de la policia catalana. Així, amb una actuació “integral i multidisciplinària”, es vol reforçar la presència policial a les zones més susceptibles d’haver-hi furts, robatoris o tinència de substàncies il·legals.
L'octubre passat els mateixos cossos van desplegar el Pla Kanpai a Sabadell i altres municipis catalans amb l’objectiu de "combatre la multireincidència" i "reforçar la sensació de seguretat als carrers". El dispositiu va mobilitzar centenars d’agents arreu del territori i més de mig centenar a Sabadell, amb especial incidència en punts clau com estacions, eixos comercials i establiments de compravenda. L’operatiu es va saldar amb tres detencions, dues denúncies penals a persones amb antecedents i diverses denúncies administratives, principalment per drogues i tinença d’armes blanques, així com inspeccions en bars i negocis susceptibles d’activitat irregular.
Fotos de Juanma Peláez