Marxants de Sabadell, afectats pel mal temps: “Ha estat un hivern molt dur, la roba sortia volant”

Després de tres setmanes consecutives de prohibició per ventades i pluges, els marxants han tornat a aixecar les parades al mercat ambulant de Campoamor, a Sabadell. La imatge, aquest dijous, era ben diferent de la de les últimes setmanes: sol i clients recorrent el mercat amunt i avall, tot i que la factura emocional i econòmica del temporal encara pesa. “Tres mercats seguits no els hem pogut fer, i l'impacte és considerable”, explica l’Emilio Jiménez, marxant. Assegura que el mal temps “ha estat demolidor” i que, malgrat això, “els ajuntaments de diferents municipis ens continuen passant les taxes igualment”. Per això, reclama que una rebaixa en la taxa correlativa als dies que s'ha suspès el mercat ambulant per causes meteorològiques.
Les afectacions no només s’han notat els dies de suspensió. Segons el Jaume Ferrer, marxant de Sabadell, els dijous amb pluja també han deixat un panorama desolador: “Quan plou, munten quatre parades només, la gent no aguanta”. Ell mateix reconeix que disposar d’un camió li dona més estabilitat, però que per als qui munten parada “la roba sortia volant aquests dies de vent”. La caiguda d’assistència és notable: “De 87 llicències, n’han muntat una quinzena alguns dies. Com menys parades, molt menys públic", exposa, i afegeix que "les vendes han caigut moltíssim”.
Des del sector, aquesta situació s’ha convertit en un tema recurrent. Núria Castillo, marxant i expresidenta de l’antiga associació de marxants de Sabadell, recorda que els dies 23 d’octubre, 6 de novembre, 20 de desembre i 12 de febrer van rebre, hores abans, l’avís de prohibició. “Les afectacions són del 100%. Aquests dies vol dir facturar zero i, a més, pagar el dia”, relata. Defensa que la seguretat sempre és prioritària –“la vetlla de les persones és el primer”– però insisteix que cal revisar el model: “La nostra taxa contempla serveis que aquell dia no s'apliquen com la neteja o la seguretat”. Assegura que hi ha municipis que no cobren els dies suspesos i que seria necessari "consensuar-ho amb la resta d’ajuntaments". I remata amb un “mai millor dit, llueve sobre mojado”, referint-se també a una campanya de Reis “molt fluixa” entre festius i temporal.
El trasllat temporal de fa un any
El mercat ambulant de Campoamor viu, a més, un altre canvi important: el trasllat temporal al passeig d’Espronceda, ara fa un any, mentre durin les obres pròximes al carrer dels Reis Catòlics. Aquest moviment ha generat una clara divisió entre els venedors. “Els que estan a la zona més propera a la Creu se’n beneficien més que els que estem a la part baixa”, explica Jaume Ferrer. Ell mateix assegura que abans del trasllat “venia molt més”, i recorda que el mercat comptava amb 104 parades, mentre que "ara hi ha 87 llicències actives".
Els marxants coincideixen que el canvi ha anat millor als que abans estaven en carrers adjacents, que ara ocupen la part més alta de la nova distribució. En canvi, els qui provenen de l’antic carrer central, al tram de Reis Catòlics, han notat una davallada. “Els que ara són més amunt sí que s’han vist beneficiats”, confirmen, mentre que la resta es queixa que "el flux de públic es reparteix pitjor".
Els marxants viuen un hivern especialment complicat. Els preocupa que aquest tipus de suspensions meteorològiques siguin “cada vegada més freqüents” i reclamen a l’administració que adapti les taxes a una realitat climàtica que, diuen, “ha canviat del tot”. “El que volem és poder treballar en condicions i no pagar per un servei que aquell dia no existeix”, exposen.