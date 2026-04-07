El debut de Javi Morcillo amb l'Atlético contra el Barça: "El noi del Sabadell ha complert un somni"

Fa menys de dos anys, el 14 d'abril del 2024, Javi Morcillo va debutar amb el primer equip del CE Sabadell en la derrota al Tajonar davant d'Osasuna Promesas (2-0). Aleshores era un juvenil de segon any que estava a punt de viure dos moments força durs en la seva encara molt curta carrera esportiva: el doble descens amb el primer equip i el juvenil del Centre d'Esports. Segurament, poc s'imaginava que un 4 d'abril del 2026 estaria debutant, però aquesta vegada amb l'Atlético de Madrid, al Metropolitano i contra el Barça. "Tothom m'ha felicitat. No m'ho esperava. Arribar al vestidor, estar entre els millors... li he demanat la samarreta al Koke. Soc un privilegiat", deia en declaracions al canal oficial del club, el jove migcampista.
Amb 20 anys acabats de complir, Morcillo va entrar per primer cop en una convocatòria del 'Cholo' Simeone en el duel de dissabte. Va sortir a escalfar acabada d'iniciar la segona meitat, amb el marcador empatat a un i els matalassers amb un home menys per l'expulsió de Nico González. Va ser a l'hora de partit que, en una triple substitució, va tenir l'oportunitat d'entrar al terreny de joc, juntament amb José María Giménez i Alexander Sorloth, substituint Antoine Griezmann, Alex Baena i Giuliano Simeone. Poca cosa. "És inimaginable. Jugar al filial de l'Atlético ja és increïble. El nen del Sabadell, que té una gran estima al club, ha complert un somni", assegurava.
Amb l'objectiu d'aguantar el resultat davant de l'embranzida dels culers, el barceloní va deixar detalls de la seva capacitat d'abastar terreny tot i que va tenir poc protagonisme amb la pilota per l'assetjament d'un Barça molt dominant. "El 'Cholo' m'ha demanat que li posés ganes. Que això només passa un cop a la vida. Li estic molt agraït", apuntava. La reacció entre la parròquia matalassera va ser de satisfacció amb l'actuació del jove migcampista, tot i que finalment els blaugrana van sumar els punts amb un gol de Robert Lewandoski en el tram final. En qualsevol cas, somni complert, en un escenari i partit per al record.
Morcillo, que es va consolidar al primer equip del Centre d'Esports la temporada passada, com a peça clau de l'ascens a Primera Federació, va marxar traspassat a l'estiu. Amb pas previ per la Damm o l'Espanyol, el barceloní va començar el seu camí al futbol base de la ciutat amb el CE Mercantil, en què va estar fins que com a cadet de segon any va arribar al Sabadell. Ara, amb aquesta estrena a la Primera Divisió, els arlequinats s'embutxaquen una quantitat de diners, acordada en el fitxatge de fa uns mesos que es va tancar per una xifra inferior a la clàusula de rescissió, precisament per afegir aquestes primes que, si tot va com sembla, poden portar més beneficis a llarg termini a les oficines de la Nova Creu Alta.
"És el somni de qualsevol nen. Porto molts anys treballant per a aconseguir això. T'enrecordes del sacrifici i esforç del dia a dia, que ha estat molt dur i tot per jugar al Metropolitano amb la millor afició del món", afirmava Morcillo, que enguany ha disputat 26 partits amb el filial matalasser, un dels grans rivals del Centre d'Esports per l'ascens a Segona Divisió. Un present engrescador i un futur prometedor per a un futbolista que continua demostrant el seu potencial.