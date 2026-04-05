El CE Sabadell cau clarament contra el Betis Deportivo i perd el lideratge tretze jornades després

Desfeta a la Nova Creu Alta. I és la primera de la temporada en lliga. Ha estat un diumenge de resurrecció per un Betis Deportivo que malgrat estar a la zona baixa, ha competit i jugat com un dels grans, incomodant en tot moment a un CE Sabadell desdibuixat que, clarament, no ha tingut el dia (1-3). Els de Ferran Costa s'han vist superats pels verd-i-blancs que s'han posat amb dos gols d'avantatge en el primer temps i han sentenciat en el segon, causant la desespració en els més de 6.700 espectadors presents a l'estadi. Quan han volgut reaccionar els arlequinats ja era massa tard. Amb aquest resultat, els sabadellencs cauen fins a la segona posició després de tretze jornades al capdavant de la taula i es queden ara a un punt del lideratge, que ocupa l'Eldense.
Costa ha presentat un onze pràcticament idèntic, pel que fa a noms, respecte al que va sortir diumenge passat a Vila-real. L'única novetat ha estat l'entrada de Xavi Moreno per Rodri Escudero. Això ha provocat un canvi en el dibuix amb Urri actuant com a central dretà amb David Astals al mig, Moreno com a carriler dretà i Joel Priego i López-Pinto acompanyant Agustín Coscia, com a home de referència en l'atac.
Des de l'inici s'ha vist un Centre d'Esports especialment imprecís. En aquest context, els jugadors joves del Betis, amb qualitat, han anat movent la pilota de costat a costat davant les tardanes pressions dels sabadellencs, molt incòmodes. El primer avís, no obstant això, ha estat de Coscia amb una rematada alta després d'una bona passada d'Eneko Aguilar. La resposta dels visitants ha arribat poc després amb una centrada des de l'esquerra que ha aprofitat José Antonio Morante a l'interior de l'àrea per fer el primer de la tarda a la Nova Creu Alta.
Ha intentat reaccionar el Sabadell per empenta i orgull i ha començat a enfonsar els verd-i-blancs a camp propi, mostrant les seves febleses sense pilota. Coscia, en una jugada idèntica a la primera ocasió malbaratada, ha tornat a rematar alt des de l'interior de l'àrea. En els instants posteriors, Astals, Moreno o López-Pinto han pogut igualar en jugades de perill que no han pogut convertir. Ha canviat peces dins el mateix sistema Ferran Costa prop de la mitja hora de joc situant Urri al mig amb Astals com a carriler esquerrà i amb Eneko de central extern. La millora no ha arribat i, de fet, s'ha fet de nou amb el domini un Betis que abans del descans ha fet el segon en una jugada de fortuna en un refús que ha picat en Bonaldo i ha entrat a la porteria de Fuoli. Doble càstig a una primera meitat molt imprecisa.
A la represa, Costa ha mogut la banqueta amb una doble substitució: Kaiser i Rodri Escudero han entrat per Eneko i Moreno, modificant el dibuix a un 4-4-2. Ha sortit amb ritme el Sabadell i, en els primers instants, a punt ha estat de retallar en una centrada desviada per un defensor que ha fregat el pal. La fortuna tampoc ha somrigut, en aquest sentit. Ha tornat a créixer amb la pilota el Betis, donant una sensació de control pràcticament total. La cirereta l'han posat en una acció a la frontal en què Fuoli ha rebutjat en primera instància un xut de Morante, però que ha caçat Borja Alonso per fer el tercer i enmudir, una mica més, l'estadi.
Ha esgotat finestres de canvis el tècnic arlequinat amb Rubén Martínez, Carlos Alemán i 'Tito' Tolosa per uns poc inspirats Coscia, Astals i López-Pinto. Ha intentat retallar el Sabadell en una servei de cantonada que ha tret un defensor després de pentinar Bonaldo, però els minuts han anat passant sense reacció. No ha estat fins al tram final que els arlequinats han retallat en una acció d'Urri que ha finalitzat Rubén Martínez. Sense massa marge de maniobra, ha cregut el Centre d'Esports i Manu González ha salvat el 2-3 d'Alemán. Ho ha intentat el conjunt arlequinat, sense encert, fins a morir. La pròxima setmana, un altre filial en descens, el Sevilla Atlético, cuer de la categoria.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Urri, Bonaldo, Genar, Moreno (Escudero, m. 46), Astals (Carlos Alemán, m. 67), Quadri, Eneko Aguilar (Kaiser, m. 46), Priego, López-Pinto (Tito, m. 67) i Coscia (Rubén Martínez, m. 63).
Betis Deportivo: Manu González, Ian Forns, Dani Pérez, Marina, Gnangoro (Gismera, m. 79), Oreiro (Embalo, m. 84), Borja Alonso (Moha, m. 92), Bladi, Morante (Masqué, m. 79), Corralejo (Kamara, m. 92) i Emmanuel.
Àrbitre: Álvaro Cánovas (comitè valencià). Grogues: Quadri; Morante, Masqué.
Gols: 0-1, Morante m. 6; 0-2, Bonaldo, pròpia porteria, m. 42; 0-3, Borja Alonso m. 65; 1-3, Rubén Martínez m. 82.
Incidències: 6.703 espectadors a la Nova Creu Alta amb un centenar de visitants.