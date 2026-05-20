Kaiser: "Nosaltres també ens juguem la vida a Tarassona"

La nit més dura de la temporada per al CE Sabadell. Els arlequinats es van quedar sense opcions de lluitar per l’ascens directe després de la derrota de dissabte contra l’Antequera. Un gerro d’aigua freda per a plantilla i afició. "És una situació que fa mal perquè tots volíem lluitar fins al final. De totes maneres, ara és un bon moment per valorar el que estem aconseguint aquesta temporada. No s’ha de perdre el rumb. Hem fet la digestió ràpida, cadascú a la seva manera, i ara hem de mirar endavant", assegura Kaiser, un dels capitans de l’equip.
Contra el conjunt malagueny, més enllà del resultat, es va aconseguir una fita: omplir la Nova Creu Alta pràcticament de gom a gom. Un bon assaig del que pot ser el play-off. "Jo vaig venir al Sabadell per viure nits així. L’únic que podem fer és agrair a tothom el seu suport. Crec que el club i la ciutat estan amb nosaltres i això sempre es nota", apunta el central. Entre els punts de millora, això sí, la gestió dels minuts amb el resultat desfavorable. "En el moment decisiu, sí que la inexperiència ens pot haver passat factura. Jo sempre dic que tot el que hem viscut ens ha de servir com a aprenentatge. Ens ha passat de tot, i això ens ha d'endurir pel que ve", admet.
Ara, els arlequinats tancaran la competició regular al camp del Tarazona. Els aragonesos necessiten guanyar i esperar resultats per salvar-se, mentre que el Sabadell es jugarà la segona posició, que no és un premi menor en el play-off. "Nosaltres també ens jugarem la vida. Anirem a guanyar i ho viurem com una final també per afrontar la promoció amb les màximes garanties. Quedar segon o tercer et canvia molt el full de ruta en el play-off i a la llarga pot ser decisiu. Té molt pes. Volem fer un bon partit, sumar els punts i acabar la fase regular amb confiança. Sobretot hem d'estar units i confiar en la feina que fem", apunta.
Què necessita el Sabadell per ser segon?
Els càlculs per a aconseguir el subcampionat són fàcils. Una victòria assegura la posició, en la resta de supòsits, caldrà estar pendent del duel entre l'Atlético Madrileño i l'Algeciras, que encara pot ser cinquè. Si el partit a Alcalá acaba en empat, el Centre d'Esports serà segon passi el que passi a Tarassona, per l'average particular amb el filial matalasser. Si el conjunt madrileny perd, lògicament, també assegurarà la seva plaça el Sabadell.
Per darrere, el Villarreal 'B' encara podria ser tercer. Es troba a dos punts del Madrileño i a tres dels arlequinats, però té l'average perdut amb tots dos. Els groguets juguen al camp d'un Atlético Sanluqueño que ja va confirmar el seu descens fa setmanes. En un triple empat entre Villarreal, Madrileño i CES, els arlequinats sortirien vencedors per haver sumat set punts en els enfrontaments directes amb una diferència de gols positiva de +2, un més que els matalassers, també amb set punts, i amb els castellonencs per sota amb només dos empats.