El CN Sabadell s'acomiada del 'play-off' d'ascens a Segona

No va poder ser. El CN Sabadell no competirà fins al final per a aconseguir l'ascens a Segona Divisió. Els de Jordi Marín no van poder mantenir la renda d'un gol que havien aconseguit en el duel d'anada i la qualitat individual del filial d'El Pozo Murcia es va imposar (1-3) al pavelló del Nord en un duel amb moltes alternatives i ritme.
Va sortir millor el conjunt visitant, enfonsant a camp propi els sabadellencs i obligant Josep Maria Martínez a fer grans intervencions en els primers minuts. Miguel Palacio o Juan Robles van gaudir d'algunes de les millors ocasions a l'inici. Amb la primera rotació de canvis va començar a treure el cap el Club. Luis García va tenir la primera gran ocasió en una contra que va definir amb un xut al pal i, poc després, Dylan Moreno i Aleix Molist també van fregar el gol. Hugo Peñalva va respondre a l'altra banda de la pista i en una gran acció d'Alex Llamas, Molist va enviar el segon llançament dels nedadors a la fusta.
Va passar el moment d'embranzida dels locals i, en una jugada aïllada, Manuel Sánchez va fer el primer d'El Pozo a la contra. La resposta dels sabadellencs va arribar en una volea de German Escudero que va aturar el porter i, després del cop, els murcians van fer una passa endavant. Josep Maria va tornar a salvar diverses oportunitats dels visitants i, en el tram final del primer temps, Andrés Meseguer va culminar una bona acció personal per banda per fer el 0-2. Encara Juanfran Hervás va tenir una gran ocasió per retallar abans del descans.
A la represa, va sortir més intens el Club, amb agressivitat en la pressió i no deixant jugar amb comoditat als murcians. Un defensor va salvar sobre la línia el gol de Molist i també Dylan Moreno va tenir una gran oportunitat amb un llançament al pal. Va deixar més espai a l'esquena el conjunt nedador per la seva insistència a buscar retallar distàncies i això també ho va aprofitar El Pozo a la contra. Ander Barranco va malbaratar dues ocasions claríssimes, gairebé a porteria buida i també Josep Maria va salvar el tercer amb algunes intervencions de mèrit.
Res va poder fer, però, en una errada en sortida de pilota que Palacio va culminar al segon pal per fer el 0-3. El mateix Palacio va enviar un xut al pal que podria haver sentenciat l'eliminatòria. L'esperança va arribar en una pèrdua dels visitants amb el porter incorporat a l'atac que va aprofitar Juanfran per retallar distàncies. Va sortir de cinc el Club en els últims instants i Dylan i García van tenir les millors per forçar una pròrroga que no va arribar. Cruel final de temporada per al CN Sabadell que es torna a quedar fora del play-off en la primera ronda.