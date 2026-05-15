Protagonisme sabadellenc al 9è campionat europeu de Karate Kyokushin, que es va celebrar a la ciutat de Trikala (Grècia), el passat cap de setmana. El Dojo Sabadell va aconseguir 5 medalles, dues d'or i tres de plata. "Estem contentíssims amb els resultats, no ens aturem, ja estem pensant en la temporada que ve", assegura Daniel Sánchez, fundador i entrenador del Dojo.
Lorenzo Olivares va alçar-se amb la victòria en categoria 14-15 anys, un primer lloc europeu que se suma al de l'Spanish Open. El jove, que entrena a l'entitat des de fa 13 anys, va guanyar els combats per ippon i a la final es va veure les cares amb l'israelià Alexei Pozharaskyi. Sánchez destaca la seva gran progressió aquesta campanya.
La segona medalla d'or ha estat per Mariona Sánchez. La lluitadora ha aconseguit el seu tercer campionat d'Europa consecutiu, ara bé, enguany ha debutat en categoria 16-17. Un any en què també s'ha penjat la plata a l'open nacional i el broze al mundial, així doncs, ha anat de menys a més. Al duel pel títol va tombar la ucraïnesa Halyna Krompashchyk.
Pel que fa els sotscampionats, Roger Castella, va arribar a la final de lleuger de menys de 70kg. Amb només 18 anys, l'entrenador assegura que aquesta fita és un gran èxit. El competidor va superar tots els seus rivals fins a topar-se amb el polonès Aleksander Krzywicki, contra qui va caure a la segona extensió del combat. I la cosa va de polonesos, perquè Juan Carlos Auge també va perdre la final contra un rival d'aquest territori, concretament, Oskar Gebala a l'última extensió. Tal com Pol Salguero, que va fer plata en +90kg i no va poder amb Szymon Olpinski.