El juvenil del CE Sabadell confirma la seva permanència a Divisió d'Honor

Era gairebé un fet i la matemàtica ja ho ha confirmat, amb els resultats del cap de setmana. El juvenil del Centre d'Esports pot celebrar la seva permanència a la màxima categoria del futbol formatiu després de la derrota del Cornellà a Saragossa (2-1) i l'empat del Huesca contra el San Francisco (2-2) d'aquest diumenge. La teoria deia que fins i tot sense puntuar en els partits restants en la competició la salvació hauria estat una realitat igualment, però ara la feina ja està feta i confirmada.
En la jornada, el conjunt entrenat per Juanjo Roldán va tornar a la competició dijous amb una golejada en contra al Municipal de Riudarenes davant del Girona (4-1). L'equip local va ser superior i, poc després de la mitja hora de joc, ja dominava clarament per 3-0. A la represa, va buscar la reacció l’equip sabadellenc, però va acabar d’arrodonir el seu triomf el conjunt gironí, que és quart. Tres llocs per sota es troba el Sabadell que, tot i la derrota, és setè amb 37 punts, tretze més que el Huesca, que marca la zona vermella, amb només dotze en joc.
D'aquesta manera, els arlequinats tanquen el seu objectiu en l'any de retorn a la Divisió d'Honor Juvenil amb un gran marge després d'una temporada immaculada en què han ocupat posicions de la zona mitjana-alta en tot moment, fins i tot amb opcions de classificar per a la Copa del Rei fins al final de la primera volta. El juvenil del Centre d'Esports tancarà la lliga rebent el Barça i el Sant Cugat i també visitarà l'Espanyol i el San Francisco, en l'última jornada de lliga. Sense pressió i amb la feina feta, quatre partits per intentar acabar el més amunt possible.