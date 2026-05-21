Sabadell, capital del pickleball català

La ciutat i el Sabadell Pickleball Club es van convertir per un cap de setmana en l'epicentre total d'aquest emergent esport a tot Catalunya. La Pista Coberta Carme Valero va ser l'escenari de la tercera prova de la Copa Catalunya de Pickleball, que va servir també com a Campionat de Catalunya de la disciplina, amb la presència dels millors jugadors del territori.
Pel que fa als resultats, Sergi Ventura va ser el guanyador de la prova individual masculina després de guanyar Jordi Segura (11-9 i 11-5) a la gran final. En els dobles masculins, dos dels grans referents de la disciplina al Sabadell Pickleball Club i a l'estat, Pep Canyadell i Ignasi de Rueda van alçar-se amb el triomf imposant-se a la parella formada per Xabier Pérez i Marc Caymel (11-3 i 11-4) en el duel decisiu pel títol.
En els dobles femenins, Clàudia Caymel i Eleana Rodino van proclamar-se campiones després de superar Alícia Roca i Mireia Recasens (11-5 i 11-5), mentre que el dobles mixt Canyadell i Recasens van aconseguir el campionat guanyant en la final a Ventura i Alícia Roca (11-3 i 11-9). En la categoria de +50, Xabier Pérez va ser el campió individual. En els dobles, el mateix Pérez i José Manuel 'Peten' van alçar-se amb el triomf i, en el mixt, Noemí Arostegui i David Armentano van imposar-se als seus rivals.
Aquesta prova consolida el Sabadell Pickleball Club com el referent de la disciplina a Catalunya i referma el compromís de l'entitat amb un esport emergent i que cada vegada compta amb més practicants i persones vinculades, especialment des que la Federació Catalana de Tennis va involucrar-se. Curiosament, les pròximes parades del circuit català tornaran a portar pickleball de nivell a la ciutat en un poc menys d'un parell de mesos, en la cinquena prova de la Copa Catalunya que se celebrarà a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, el cap de setmana del 5 de juliol.