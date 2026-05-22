Marc Cabestany no continuarà al capdavant del filial del CE Sabadell

Un cop finalitzada, el cap de setmana passat, la Lliga Elit, el Centre d'Esports ha comunicat que el tècnic Marc Cabestany no continuarà com a entrenador del filial arlequinat. La incompatibilitat entre la seva feina i el càrrec al capdavant de l'equip han impossibilitat la renovació de l'entrenador, una temporada després de la seva arribada a l'Olímpia.
Cabestany va signar amb el Sabadell l'estiu passat, amb l'aval de la gran temporada que havia fet a l'Atlètic Sant Just, sent l'artífex de l'ascens a la Lliga Elit i fregant el doble premi, quedant-se a les portes de la Tercera Federació en el play-off. Amb el filial, l'inici va ser irregular, però una gran segona volta dels arlequinats va permetre somiar amb la promoció fins a l'últim dia de competició.
De fet, amb una victòria en la darrera jornada, el conjunt sabadellenc hauria acabat cinquè, però la derrota al camp del Rubí, qui va ocupar finalment la plaça, va acabar amb totes les esperances. D'aquesta manera, el futbol base del Centre d'Esports haurà de reestructurar els seus principals equips, després de la baixa, anunciada fa unes setmanes, de Juanjo Roldán al juvenil arlequinat.