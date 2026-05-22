El Tennis Sabadell, campió i subcampió d'Espanya d'esquaix per equips

El Club Tennis Sabadell va completar un excel·lent cap de setmana en el Campionat d’Espanya Absolut per Equips d’Esquaix disputat a Sestao. Els equips de l'entitat van tornar a situar-se entre els millors de l'estat un any més.
El femení es va proclamar campió d’Espanya després de superar a la final el Squash Benedikta per 2 a 1, culminant així una competició brillant i confirmant el gran nivell de les jugadores sabadellenques. Marta Domínguez, Sofia Mateos, Montse Fajardo i Maria Pajares van completar l'equip en el torneig. En la resta d'enfrontaments fins al duel pel títol, el Tennis es va imposar clarament, per 3-0 a tots els rivals.
D'altra banda, el masculí no va poder revalidar el títol, tot i que es va quedar a només una passa. Els jugadors locals van caure a la final davant de l’Algemesí, que es va imposar per 4 a 0. L'equip format per Veer Chotrani, Leandro Remiglio, Hugo Jaén, Marc Altarriba, Santi Grau i Pablo Quintana no va poder amb un conjunt valencià reforçat amb una figura internacional com Marwan Elshorbagy i dos dels millors de l'estat, Bernat Jaume i Iván Pérez.
En el conjunt sabadellenc va notar, i molt, l'absència del seu número 1, Iker Pajares. El millor jugador espanyol es troba lesionat de gravetat al tendó d'Aquil·les. Tots els seus companys van portar samarretes d'ànims per al jugador d'esquaix sabadellenc. L'equip, de totes maneres, va competir a un molt bon nivell i va aconseguir arribar fins a la final del campionat. D'altra banda, el Tennis Sabadell 'B' va perdre en la primera ronda, però va aconseguir finalitzar en novena posició.