El CE Sabadell afronta l'última jornada amb el segon lloc en joc i contra un rival que es juga la temporada

La Primera Federació finalitza la seva competició regular aquest cap de setmana. El CE Sabadell es va acomiadar de l’ascens directe amb la derrota de la jornada anterior, però encara té l’al·licient de poder ser segon i tenir avantatge en el play-off. Els de Ferran Costa tanquen la competició, aquest dissabte a les 18:30 h (en directe a Football Club, LaLigaPlus i el multi de Movistar Plus) en un escenari complicat i davant d’un Tarazona que es juga la vida.
Tot plegat servirà també per pair el dolorós desenllaç de l'enfrontament contra l’Antequera. "Dissabte no dormir, diumenge parlar poc i des de dilluns a treballar al màxim. La lliga la guanya qui mereix guanyar-la. Estar en la lluita et permet créixer i et prepara per fer passes endavant en el projecte. A principi de temporada vaig dir que l’objectiu era omplir la Nova Creu Alta, ho vam aconseguir, però no vam transmetre el que volíem. Anem ficant capes al nostre aprenentatge i el camí. Em motiva la lluita que tenim per davant. L’energia per continuar lluitant és enorme per part de tots", afirma el tècnic, que complirà el seu segon partit de sanció.
Sense Diego Fuoli
Per ser segons, els arlequinats han de guanyar o bé esperar que l’Atlético Madrileño no ho faci en el seu duel a Alcalá davant d’un Algeciras que encara pot ser cinquè. Si els matalassers no sumen els tres punts, el Centre d’Esports es proclamarà subcampió passi el que passi al Municipal de Tarassona. "No és un partit de sensacions. Anem a la guerra. Ells es juguen la temporada i nosaltres també tenim un objectiu important en joc. Tots els partits que hem jugat aquesta temporada els hem anat a guanyar. Som ambiciosos, la nostra essència ens fa anar sempre a totes. Hem de ser eficients i tenir un bon to competitiu", assegura.
El tècnic ha confirmat que diversos jugadors no han viatjat a terres aragoneses per a la darrera jornada de lliga regular. Costa no podrà comptar amb Joel Priego, lesionat de l’isquio, Sergi Segura, que ja va estar tocat per un cop, Kaiser, per un impacte al soli que li ha generat una inflamació, ni tampoc el sancionat Eneko Aguilar. A més, Diego Fuoli ha estat descartat davant la possibilitat de veure una cinquena groga que faria que es perdés l'anada de la primera eliminatòria del play-off. D'altra banda, tot i que sí que es troben disponibles, Alan Godoy i Miguelete no estan al 100%. A la graderia hi haurà uns 300 aficionats arlequinats.
En una situació límit: guanyar o baixar
Al davant estarà un Tarazona que s’ho juga tot en noranta minuts. "S’estarà jugant la vida, però nosaltres sortim cada partit com si fos l’últim. Jugant i entrenant. Nosaltres anirem a fer el que calgui per guanyar, com ho hem fet tot l’any. Ells dominen molt el seu estadi i la dificultat és màxima. És un escenari per pensar poc i avançar. Sabem en què som bons i què hem de millorar, forma part del procés de creixement que hem viscut tot l’any", analitza Costa.
Els aragonesos arriben al desenllaç ocupant la setzena posició, la primera del descens, a un punt del Nàstic i el Juventud Torremolinos, i un per sobre del Betis Deportivo. El conjunt de Juanma Barrero ha de guanyar el Centre d’Esports i esperar que els seus rivals no ho aconsegueixin. Com a locals només han perdut tres partits i han encaixat quinze gols. "És un escenari per pensar poc i avançar. Màxim de respecte al rival i a la competició per treure el nostre millor nivell competitiu. Sabem en què som bons i què hem de millorar, forma part del procés de creixement que hem viscut tot l’any", diu.
Un únic precedent de mal record
Pel que fa als precedents, tot just serà el quart enfrontament oficial entre Tarazona i Centre d'Esports. El balanç no pot estar més repartir en els tres anteriors amb un triomf per cadascun i un empat, precisament en el duel de la primera volta a la Nova Creu Alta (0-0). L'altra ocasió en què ambdós equips es van trobar va ser en la temporada 23-24. Al Municipal de Tarassona, els locals es van imposar per 3-1, deixant els arlequinats molt tocats i amb un peu a Segona Federació. Ara, seran els aragonesos que es juguin el seu futur a la categoria a tot o res.