Quatre del CN Sabadell, amb la selecció espanyola a la World Cup

Una vegada més, el Club Natació tindrà representació en una competició de nivell amb la selecció espanyola. Fins a quatre jugadors de l’equip masculí seran presents en la primera fase de la World Cup 2026, que es disputa a partir de dilluns a Alexandrúpoli, Grècia. L’expedició viatja avui dissabte cap a terres hel·lèniques amb l’objectiu d’aconseguir un dels cinc bitllets per a la fase final del torneig i amb el tercer títol consecutiu com a repte en l’horitzó.
La representació sabadellenca d’enguany suma un nou integrant. Als habituals Edu Lorrio i Sergi Cabanas, molt consolidats en el bloc de David Martín, es va unir en les últimes convocatòries el boia Òscar Asensio, que ja havia estat en dinàmica de selecció, però no acabava de formar part de l’equip definitiu en grans competicions fins a l’Europeu del gener passat. Ara, per a aquesta fase de la Division 1 de la World Cup, encara s’afegeix una peça més de l’equip de Quim Colet: el jove Pep Bonet, que està fent una gran temporada com a peça important en la defensa. També havia estat en els entrenaments previs, aprofitant algunes baixes sensibles per la Champions, Jan Pérez, qui finalment no ha entrat en el llistat que viatjarà a Grècia per a disputar el torneig.
La competició arrenca dilluns i Espanya es troba al grup B. La primera fase de grups es disputarà en tres dies consecutius, amb enfrontaments contra Itàlia, Croàcia i els Estats Units, que han convocat un altre del Club Natació: Jack Larsen. Els dos primers classificats obtindran un dels bitllets per a la fase final. A la segona ronda, el primer i segon de cada grup s’ajuntaran per ser els campions de la Division 1 de la World Cup i tenir avantatge en la ronda que se celebrarà el juliol a Sydney. En total, es repartiran cinc places per a la fase a terres australianes. L’últim lloc sortirà del primer classificat en el grup que conformaran els tercers i quarts de la primera fase.