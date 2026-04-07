Paula Leitón: "L'or olímpic em va donar l'altaveu per ser una referent també fora de l'aigua"

T'imagines aconseguir la fita més gran a què aspira un esportista, guanyar la medalla d'or en uns Jocs Olímpics, i que la viralitat sigui per no tenir un cos normatiu? Això li va passar a la terrassenca Paula Leitón, després que la selecció espanyola femenina de waterpolo fes història a París 2024. La grassofòbia a les xarxes socials va enfosquir el que era un èxit històric per a l'esport estatal. "En un moment molt bonic, vaig haver de veure comentaris molt dolents. Jo volia gaudir amb la meva gent i va quedar tacat per això. Per sort, m'ha agafat en una etapa en què tinc la meva personalitat molt més feta, no soc una nena, i ho afronto molt diferent de com ho faria fa uns anys", recorda Leitón, en aquell moment jugadora de l'Astralpool CN Sabadell.
Arrel d'aquests fets, no obstant això, va sorgir també la possibilitat d'escriure el llibre XXL. "No tenia pensat escriure un llibre, realment. Em va fer molta il·lusió que em fessin confiança i es fixessin en la meva història. M'ho van proposar i em va semblar una bona manera d'ajudar la gent", assegura. L'èxit de la seva vida va acabar servint també com a altaveu per culpa d'uns comentaris fora de lloc. "És per donar veu a totes aquelles persones que han patit i pateixen assetjament a les escoles o les xarxes socials. Per explicar la meva història i es puguin sentir identificades amb allò que jo vaig viure. La gent que tens al costat, al final, és qui et dona l'empenta per continuar", apunta.
La waterpolista egarenca juga actualment a l'Atlètic Barceloneta, però es va formar en el seu moment al CN Terrassa i ha viscut dues exitoses etapes al CN Sabadell. Va destacar des de molt jove per les seves capacitats a la zona de dos metres i, sobretot, per la precocitat. De fet, amb només 25 anys ha guanyat tots els títols, és una de les millors boies del món des de fa una dècada i es va estrenar en uns Jocs amb només setze anys, a Rio de Janeiro 2016. "Jo sé que la Paula que va començar a jugar hauria patit amb els comentaris que vaig rebre. Al final, el llibre està escrit des de la visió de com m'explicaria a mi mateixa tot el que he viscut", apunta.
I és que XXL és un recull de vivències personals i com les ha anat afrontant amb el pas dels anys. "Tot són experiències personals, que m'han passat i com les he viscut. L'ajuda de la família i les persones properes m'ha ajudat a recordar. Gràcies a l'or olímpic he tingut la possibilitat de ser una referent també fora de l'aigua", admet. Fa unes setmanes, Leitón va presentar el llibre a Terrassa i, ara, tancarà els actes a Sabadell, la seva segona ciutat. "Em fa molta il·lusió perquè he estat molts anys jugant aquí. Ho he guanyat tot al CN Sabadell i és una ciutat especial per mi. Encara que sigui terrassenca, és com la meva segona casa", admet. La presentació se celebra aquest dimecres dia 8 d'abril, al Gremi de Fabricants, a partir de les 17 h.