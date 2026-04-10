Controvèrsia per la gestió de la pesta porcina: Santa Perpètua demana flexibilitzar restriccions

La gestió de la crisi per la pesta porcina africana (PPA) no només ha obert un debat en la comunitat ramadera i els caçadors. La qüestió també provoca diferències en l'àmbit institucional. L'Ajuntament de Santa Perpètua ha insistit en les últimes setmanes al Govern espanyol i a la Generalitat perquè s'estudiï "cas per cas" i es flexibilitzin les restriccions de contenció del brot. Així ho va transmetre a la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, en la visita que va fer dimarts passat al centre de comandament avançat dels Agents Rurals de Torreferrussa juntament amb responsables de les conselleries d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Segons apunten des del consistori, aquesta va ser una demanda reiterada per part d'alcaldes de les zones afectades per la PPA. A la trobada van ser presents l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia i el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Sergi Garcia. Atès l'escenari actual, espais com els parcs de la Ribera, Central i de Pere Bufí, on es programen activitats de Festa Major i d'entitats, estan afectats per les mesures de contenció a la zona d'alt risc. Són indrets on es prohibeix als ajuntaments i entitats dur a terme activitats programades, però sí que està permesa l'activitat econòmica i la circulació de persones. Un horitzó que no presenta canvis imminents.
El regidor va reiterar que els contractes de la pròxima Festa Major d'Estiu s'han de signar ara i no es poden esperar dos mesos per saber si es podran fer o no. Garcia ha remarcat que els municipis van fer arribar les contradiccions que marquen les restriccions i "que provoquen incredulitat en la ciutadania". La problemàtica preocupa en clau local.
La granja porcina de Santa Perpètua
Sobre la granja porcina de Santa Perpètua, l'Ajuntament té sobre la taula dues possibilitats aportades per Agents Rurals per intentar minimitzar el risc de contagi. Es tracta d'aïllar més l'explotació, ja que continua havent-hi molta activitat a la zona malgrat estar restringit el pas de persones. Les opcions es van fer arribar fa pocs dies i ara les estudiaran els tècnics municipals. "Una d'elles tancaria amb un element físic el camí cap a la granja per desviar les persones que se salten les restriccions i continuen passejant per aquesta zona".
Les autoritats pertinents han comunicat que es preveu acabar amb el miler de porcs senglars silvestres que queden entre el Vallès i Collserola en un màxim de dos mesos i llavors poder començar a flexibilitzar les restriccions. Des del primer cas de PPA detectat, el 28 de novembre, s'han analitzat 3.388 mostres de tota Catalunya, mentre que des de l'1 de gener s'han capturat 26.587 senglars arreu del país. Hi ha més de 250 positius.