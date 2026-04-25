Sabadell

Incendi en un supermercat de l’Eix Macià

El fum en una escala d’emergències ha activat tres dotacions de Bombers. No hi ha hagut ferits

Publicat el 25 d’abril de 2026 a les 19:38
Actualitzat el 25 d’abril de 2026 a les 19:39

Un incendi s’ha declarat aquest migdia al carrer del Pare Rodés, a la zona de l’Eix Macià en un establiment Mercadona a l'espai d'accés al pàrquing de la planta -1. L’avís als Bombers s’ha rebut a les 13.50 h, moment en què s’han activat tres dotacions en detectar-se fum procedent d’una escala d’emergències compartimentada.

Un cop al lloc, els efectius han localitzat el focus del foc a la sala de comptadors situada a la planta -1. L’actuació ha consistit en l’extinció de l’incendi i la ventilació de l’espai afectat, així com el tall dels subministraments per garantir la seguretat.

No s’han registrat persones afectades. Posteriorment, s’han realitzat mesuraments de CO₂, que han donat resultats negatius. Un cop finalitzades totes les tasques de revisió, els Bombers han donat per tancat el servei.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:

