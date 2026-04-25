Sabadell

FOTOS | L’Escola Sagrada Família celebra el primer Certamen Literari Blanca Urzaiz

Les millors imatges d’un acte en homenatge a la seva antiga directora

Publicat el 25 d’abril de 2026 a les 20:04
Actualitzat el 25 d’abril de 2026 a les 20:05

L’Escola Sagrada Família de Sabadell ha celebrat aquest dissabte 25 d'abril la primera edició del Certamen Literari Blanca Urzaiz, dedicat enguany als 150 anys del naixement d'Antonio Machado. El premi vol fomentar l’escriptura entre l’alumnat i mantenir viu el llegat de qui va ser professora i directora del centre durant més de mig segle i que va morir fa dos anys.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés, que ha destacat que "és homenatge molt emotiu a una gran dona que va transcendir l’escola i la ciutat". També ha remarcat la tasca de l'entitat promovent la literatura entre els joves: "els llibres i la lectura són imprescindibles per créixer".

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:

  • La família de Blanca Urzaiz
  • Lalcaldessa de Sabadell, Marta Farrés
  • El primer Certamen Literari Blanca Urzaiz
  • Alguns dels joves guanyadors del certamen
  • La família de Blanca Urzaiz
  • El primer Certamen Literari Blanca Urzaiz
  • La família de Blanca Urzaiz
  • L`actuació musical durant l`esdeveniment
  • Carles Rodrigo Gabernet, professor
  • L`actuació musical durant l`esdeveniment

