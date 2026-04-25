Sabadell exhibeix el múscul social de les seves entitats en una jornada reivindicativa i participativa

Amb un ambient festiu, però també marcadament reivindicatiu, les entitats socials sabadellenques han pres els Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell per fer sentir la seva veu i mostrar tota la tasca que fan durant l'any celebrant aquest dissabte 25 d'abril la tercera Mostra d’Entitats de la Plataforma Vàlua. La iniciativa ha reunit les 23 organitzacions del tercer sector que formen part de Vàlua, en una jornada que ha combinat divulgació, activitats i, sobretot, reivindicació.
Des de primera hora, l’ambient ha anat creixent progressivament. "La jornada ha anat millorant, segons avançava el matí, augmentant el nombre d'assistents, sobretot a mig matí", explicava Francesc Muñoz, cap de recursos de la Fundació Xalest. Entre carpes informatives i activitats obertes, les entitats han aprofitat l’espai per donar-se a conèixer: "Hi ha una representació de totes les entitats, expliquem una miqueta què estem fent aquí, volem que la ciutat descobreixi Vàlua".
La Plataforma Vàlua, tal com recorda Muñoz, agrupa aquestes 23 entitats amb un objectiu compartit: "Totes amb un objectiu comú, que és ajudar la inserció sociolaboral de persones amb dificultats". Un propòsit que, més enllà de la jornada festiva, ve acompanyat de demandes clares: "La idea principal és reclamar diners i subvencions, i sobretot que siguin estables, que no s’hagin d’estar demanant sempre". En aquest sentit, subratlla la necessitat de suport institucional: "El que necessita Vàlua és estar més aixoplugada per la part política, que ens ajudin a tenir una situació econòmica més estable i poder ajudar més gent".
Des de l’Ajuntament, la regidora d’Acció Social, Laura Pineda, ha valorat aquesta capacitat de treball conjunt: "Per a mi no és només el que passa avui, sinó el que passa durant tot l’any. A Sabadell tenim una plataforma que agrupa totes aquestes entitats i són capaços de posar-se d’acord per treballar amb objectius de ciutat". Pineda ha destacat la col·laboració constant: "Fem reunions periòdiques per treballar de manera conjunta entre administracions i entitats". Tot i això, reconeix les limitacions: "Hem treballat per ampliar les línies de subvenció, però la llei ens marca uns mínims molt 'farragosos'".
En aquesta mostra d'entitats també estava present la Fundació Idea, la seva presidenta, Loli Rodríguez, ha incidit en la importància de la visibilitat: "Estem molt contentes de participar-hi perquè és la manera d’ensenyar a la ciutat el que fem i que ens conegui més gent". La seva tasca, centrada en infants i famílies, es desplega durant tot l’any: "Treballem amb activitats de lleure, reforç educatiu i suport a les famílies". Rodríguez també hi conclou amb una reivindicació: "S’ha d’incrementar el pressupost en infància, adolescència i famílies per la prevenció; estem molt per sota de la mitjana europea".
