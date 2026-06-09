FOTOS | Docents i famílies del Vallès tallen la Gran Via en una mobilització contra el tancament de línies

Un centenar de famílies, docents i representants de la comunitat educativa s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, a Sabadell, per protestar contra la reducció de línies, les ràtios o l'escola inclusiva. Durant la protesta, els participants han exhibit pancartes i han llançat consignes en defensa de l'escola pública. La mobilització ha acabat amb un tall de trànsit a la Gran Via de Sabadell.
La concentració ha donat especial protagonisme a les famílies de Terrassa i Sant Quirze del Vallès, dos dels municipis afectats per la previsió de tancament de línies escolars de cara al pròxim curs.
"Portem molt temps de mobilitzacions", ha explicat la Blanca, docent de l'escola Marta Mata de Barberà del Vallès. "El que demanem sobretot són millors condicions per als nostres infants i adolescents perquè tinguin una educació de qualitat. No tenim mans per atendre la diversitat", ha lamentat. En la mateixa línia, Ana Belén Almenara i Ana Maria Martínez , representants de les escoles Les Fontetes i Xarau de Cerdanyola del Vallès, han reclamat més recursos per als centres públics. "Els nostres infants mereixen tenir la millor educació i volem que ens facin cas, que es reuneixin amb nosaltres i que parlin amb nosaltres", han reivindicat. Les famílies també han mostrat el seu suport a les reivindicacions dels docents. "És la mateixa lluita", han assegurat. La protesta s'ha celebrat un dia abans que el Departament d'Educació faci públiques les llistes definitives de grups per al curs 2025-2026.