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Sabadell

La Diputació subvenciona amb 384.000 euros l'adequació de l'antic Museu del Gas

El Sabadell, Centre de Cultura, serà el nou pol cultural de la ciutat en diferents edificis

  • Edifici del Museu del Gas -
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 19:49
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 19:50

La Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció de 384.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell per a les obres d'adequació de l'interior de l'antic Museu del Gas que serà una de les seus del nou pol cultural de la ciutat, el Sabadell, Centre de Cultura, situat a la plaça del Gas. En total, el projecte per transformar tot l'equipament té un pressupost de 911.000 euros.

L'edifici estava tancat des de la clausura del Museu del Gas l'octubre del 2018 per part de la propietat d'aleshores, la Fundació Gas Natural. El 2024, l'Ajuntament va comprar l'immoble per 3,19 milions d'euros i, tot i que assegura que està en bon estat, haver estat tancat diversos anys fa que s'hagin d'actualitzar aspectes com les instal·lacions i fer algunes obres. Els treballs inclouen l’adaptació de la xarxa elèctrica i de climatització als nous usos, la posada en marxa dels ascensors i portes automàtiques de l’entrada i la revisió de totes les instal·lacions existents.

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