FOTOS | Nova fase d'obres de la ronda de Collsalarca: consulta quins carrers estan afectats

Les obres de la ronda de Collsalarca continuen avançant i han iniciat una nova fase. En aquest cas, s'ha tallat temporalment el trànsit en sentit nord entre els carrers de les Corones i el de la Llanera, mentre que, en sentit sud, no es pot passar entre el carrer de la Llanera i el de la Selva.
Els accessos als guals estan permesos abans de les 9.30 h i després de les 18 h. Les línies L80 i F3 en sentit plaça de Picasso i la Romànica es desvien per l'avinguda de Matadepera, plaça d'Espanya i avinguda de l'Alcalde Moix.
Aquestes obres van començar al carrer de Vinhamala i ja s'han completat fins al carrer de la Llanera. Ara es treballa fins al carrer de les Corones; la següent fase baixarà fins al d'Arousa i, finalment, fins a arribar a l'avinguda de l'Alcalde Moix. En total, prop d'un quilòmetre de recorregut que es reforma amb una inversió prevista de 6,3 milions d'euros, una de les principals d'aquest mandat. Està previst que acabin el primer trimestre de 202 7, després d'un any i mig d'obres.
Durant la reforma es refà la rambla central, amb un nou paviment i es renova l'arbrat, amb 522 arbres nous, un centenar més dels que hi havia fins a l'inici de les obres. Aleshores predominaven les moreres i, a partir d'ara, hi haurà més varietat perquè es plantaran 13 espècies d'arbres diferents. Durant la reforma s'inclouran altres elements com càmeres de seguretat, millores en l'enllumenat i nous jocs infantils a la plaça de Pau Trullà. En matèria de mobilitat, les voreres guanyaran 30 centímetres d'amplada que es reduiran de la calçada, amb l'objectiu d'obligar els vehicles a reduir la velocitat, limitada a 30 km/h. La presència de passos de nivell elevats també vol contribuir a aconseguir-ho. Tanmateix, per pacificar l'entorn també estarà prohibit que hi circulin tràilers. Finalment, tant a un costat del pavelló del Nord com al parc del Nord es guanyaran unes 100 places d'aparcament.