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Cerdanyola del Vallès

El tancament d'espais naturals per la pesta porcina continuarà durant l'estiu

Les veus que reclamen una revisió de les mesures guanyen força

  • Zona restringida per la pesta porcina, a Sabadell -
Publicat el 10 de juny de 2026 a les 12:20
Actualitzat el 10 de juny de 2026 a les 13:56

Diferents governs municipals de la zona d'alt risc per la pesta porcina africana (PPA) –un total de 19 localitats– han reclamat revisar els plantejaments en la gestió de la crisi sanitària. Santa Perpètua, Sant Cugat o, més recentment i en menor grau, Cerdanyola, han posat sobre la taula la possibilitat de reorientar algunes polítiques impulsades per la Generalitat que limiten la circulació de persones en àrees naturals. La inquietud creixent als despatxos vallesans va provocar la celebració d'una trobada entre les parts per explorar nous camins en la resposta al brot. Fins i tot, dissabte, unes 200 persones van protagonitzar una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del Parc de Collserola, una iniciativa derivada de la recollida de signatures al portal Change.org, amb més de 5.000 suports.

Segons ha avançat NacióCollserola i la resta d'espais naturals de la zona d'alt risc es mantindran tancats "almenys fins a finals d'estiu", tal com han confirmat fonts del Departament d'Agricultura. Així ho va havia transmès ja dimarts el conseller Òscar Ordeig en una reunió amb alcaldes i representants dels municipis afectats. La postura, doncs, es manté inflexible, en la línia que havien traslladat altres personalitats del panorama polític. Fa un parell de setmanes, el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va donar per fet que les restriccions continuarien vigents. Tot plegat, a pesar que el món local ha alçat la veu en les últimes setmanes demanant un aixecament de les mesures. Especialment, a les portes d'un dels períodes de l'any amb més moviment en el medi natural.

 

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