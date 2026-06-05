El 28 de maig es complia mig any des de l'esclat de la crisi de la pesta porcina africana (PPA) a casa nostra. Mentre els casos continuen escalant –atenent l'actualització setmanal del Departament d'Agricultura–, creixen també les veus del món polític vallesà que reclamen revisar les mesures vigents sobre el terreny, especialment en la zona d'alt risc –que inclou dinou localitats–. Un dels municipis més actius ha estat Santa Perpètua (SPEC), que va aconseguir que se celebressin algunes activitats en punts com el bosc de la Torre, inicialment, sota les prohibicions. “Tot i estar a prop de la Riera de Caldes, el parc no presenta vegetació arbustiva que permeti el possible refugi d’exemplars de porc senglar, únicament és vegetació arbòria sense branques baixes", justificaven fonts de la Generalitat al Diari sobre la celebració de l'Aplec de la Sardana. Un altre dels governs locals que ha alçat la veu és el de Sant Cugat (Junts i ERC), sobretot després del fre del rodatge d'una pel·lícula, protagonitzada per Russell Crowe, en uns terrenys de l'Incasòl, situats a l'antic camp de golf situat a camí de Rubí. L'últim posicionament demanant aixecar les mesures o, si més no, replantejar la rigidesa de la normativa actual, ha estat Cerdanyola. Especialment, en un moment de l'any en què el moviment de ciutadans en determinats paratges del medi natural acostuma a augmentar.
En els pròxims dies hi ha previstes reunions entre les parts implicades. Després de copsar el malestar creixent de diferents Ajuntaments, però també d'altres sectors socials, des d'Agricultura han recollit el guant de les reclamacions. La flexibilització de les restriccions en determinats entorns està sobre la taula. "Els equips tècnics estan avaluant quan i de quina manera es flexibilitzaran les restriccions", sostenen. Amb tot, diferents actors implicats en la resposta a la crisi sanitària, però, han advertit que no s'espera que punts com el parc de Collserola puguin obrir durant l'estiu. Una postura que no agrada tampoc entre els excursionistes, que comparteixen el neguit: la decisió de limitar l'activitat física en els espais pot comportar un risc per a la salut.
Mentre el debat s'estén, els casos continuen creixent i el desplegament es manté actiu. La Generalitat ha confirmat onze nous casos positius, tots dins la zona d'alt risc. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 336 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 6.396 exemplars, dels quals 6.060 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims set dies s'han capturat 367 senglars dins la zona infectada (zona d'alt risc i zona de baix risc), on ja sumen un total de 6.526 durant tot l'episodi. Pel que fa al dispositiu que hi treballa, en l'última setmana ha comptat amb 1.075 efectius. Així mateix, el cap de setmana passat es van fer tres batudes amb la participació de 38 caçadors i 48 gossos.