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Un autobús xoca contra un arbre, un quadre elèctric i cinc vehicles a Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

En l'incident hi ha hagut cinc ferits lleus

  • Un bomber treballant en l'incident -
Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 12:32
Actualitzat el 13 de juliol de 2026 a les 12:38

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dilluns al matí en l'accident de trànsit d'un autobús a Cerdanyola del Vallès que ha afectat diversos vehicles i material urbà. Segons han apuntat des del cos, l'avís ha arribat poc després de les 8 h després que el vehicle hagi xocat amb un arbre i una caixa elèctrica, i hagi malmès cinc vehicles que estaven estacionats al carrer de Nonell del municipi. A l'interior del vehicle hi havia cinc ocupants que han pogut sortir tots pel seu propi peu i han rebut l'assistència de les ambulàncies desplaçades fins al lloc del Sistema d'Emergències Mèdiques. En l'incident hi han treballat dues dotacions de bombers. Fins al moment, no han transcendit les causes de l'accident. En total, tres persones han estat traslladades a l'Hospital Taulí i dues més al CUAP Sant Fèlix. Totes en estat lleu.

 

 

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