ARA A PORTADA
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Sabadell "Poca mà d'obra qualificada i tothom a última hora": per això poden tardar un mes a instal·lar-te l'aire condicionat Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Els ventiladors de sostre, en auge per la calor: "La gent els vol fins i tot per la cuina!" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Sabadell instal·larà una pantalla gegant a l’amfiteatre del Parc de Catalunya per seguir la semifinal del Mundial Redacció
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Un autobús xoca contra un arbre, un quadre elèctric i cinc vehicles a Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
En l'incident hi ha hagut cinc ferits lleus