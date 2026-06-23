Crida al civisme en els jocs d'aigua: un bacteri d’origen fecal obliga a tancar el del parc de Cordelles

Els parcs amb jocs d’aigua s'han consolidat en els últims estius com una opció atractiva per a refrescar-se. Només cal visitar en els dies de més calor aquests espais, concebuts com a refugis climàtics, per entendre el seu èxit entre les famílies. De vegades, però, les instal·lacions són víctimes de l'incivisme d'alguns usuaris. Una situació que s'ha viscut al parc de Cordelles, a Cerdanyola. L'Ajuntament va haver de tancar temporalment l'emplaçament divendres passat a causa d’un ús inadequat de l’espai, que ha afectat el seu funcionament. Ràpidament, els tècnics van començar a treballar per poder reobrir els jocs al més aviat possible, garantint que l’espai torni a ser segur per a tothom.
Segons apunten fonts municipals, la decisió s'ha pres després que, en un dels controls rutinaris de qualitat de l’aigua, es detectés la presència d’un bacteri d’origen fecal. Aquest equipament funciona amb un sistema d’aigua recirculada, que obliga a mantenir uns controls sanitaris molt estrictes per garantir la seguretat de tots els usuaris. De vegades, un mal ús de la instal·lació —com ara la introducció de sabó, productes externs o altres comportaments inadequats— pot alterar la qualitat de l’aigua i provocar incidències com aquesta. En anys anteriors, els jocs d’aigua s’han hagut d’aturar puntualment, principalment, per incidències tècniques derivades del mateix funcionament de la instal·lació i, en algun cas, per la presència de restes de globus o sabó al circuit d’aigua. En qualsevol cas, es tracta de situacions poc habituals.
Crida al civisme
"Des de l’Ajuntament lamentem aquesta situació i volem fer una crida al civisme i a la corresponsabilitat de tothom. Els jocs d’aigua són un espai pensat perquè infants i famílies en puguin gaudir durant els mesos de més calor, i la seva conservació depèn també d’un ús respectuós per part dels usuaris", apunten. Actualment, s’estan duent a terme les actuacions necessàries per restablir les condicions sanitàries adequades i reobrir l’espai. Mentrestant, les veus condemnen els actes incívics que malmeten els espais públics i impedeixen que la ciutadania en pugui gaudir en condicions. "Els equipaments municipals són de tothom i preservar-los és una responsabilitat compartida", reiteren.
Alguns usuaris habituals es resignaven en els últims dies pel tancament del lloc. "Sobretot ara, que coincideix que no hi ha classes i els infants estan a càrrec de les famílies, a les quals molts cops els costa la conciliació. A més, som en una onada de calor i els infants podrien gaudir-ne, però l'incivisme d'algú acaba afectant tothom", diu una de les mares que hi porta habitualment canalla. Al final, diuen les veus, acaben pagant els plats trencats aquells que menys responsabilitat tenen. "Les conseqüències les paguen els més petits".
L'aposta pels equipaments d'aigua és clara a la comarca. De fet, a Cerdanyola mateix, s'estan construint unes fonts lúdiques a la plaça de la Pau, en plena fase de transformació. "Està bé que s'aposti per aquestes zones, però cal un manteniment i més mesures per evitar els actes vandàlics que ja s'havien produït en anys anteriors", demanen els veïns consultats. L'afluència acostuma a ser massiva i la convivència entre tots els presents no sempre és senzilla. Alguns demanen agents cívics o multes a les accions que atemptin contra el mobiliari. La gestió no sembla fàcil. I arriben les setmanes de més afluència i calor.