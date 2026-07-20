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Dol per la mort d'una de les cares de la Biblioteca de Comunicació de la UAB

Cerdanyola del Vallès

Sara Esther Calvo treballava com a administrativa a l'Hemeroteca General del campus de Bellaterra

  • Sara Eshter Calvo, figura coneguda a la UAB -
Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 10:44

El campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona està de dol per la mort la setmana passada de Sara Esther Calvo, que treballava com a administrativa a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Un dels edificis més concorreguts del centre acadèmic entre la comunitat educativa. La vetlla es va fer al Tanatori Sancho de Ávila dissabte passat, en una cerimònia de comiat estrictament familiar. "La UAB expressa el condol més sentit a les persones que l’apreciaven i comparteix la tristor per la seva pèrdua", han compartit en una publicació des de la institució.

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