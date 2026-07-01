Nous escorcolls a l’IRTA-CReSA en la investigació de l’origen del brot de pesta porcina

L’IRTA-CReSA torna a estar en el punt de mira. Efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions vallesanes en el marc de la investigació de l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA). El mateix centre ha compartit un comunicat confirmant les recents actuacions. Remarquen que, des del primer moment, ham mantingut una "actitud de màxima transparència i plena col·laboració amb les autoritats". Així, refermen que aquesta col·laboració es mantindrà durant tot el procés, atenent qualsevol nou requeriment que pugui formular l'autoritat judicial. El jutjat que s’ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola, va ordenar la diligència. Tot plegat, després que les diferents auditories prèvies descartessin que el virus s'escapés dels laboratoris a tocar de Collserola.
El primer escorcoll va ser el passat 18 de desembre. Va durar unes catorze hores. Els agents es van endur documentació i mostres dels virus amb què treballen els investigadors. Les diligències estan declarades secretes. Dimarts també es va fer una entrada al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa a Madrid. En el comunicat, l’IRTA-CreSA recorda que les avaluacions tècniques independents no han detectat incidències en els protocols, ni tampoc coincidència genètica en cap de les mostres amb què treballen i el virus causant del brot.
La cronologia dels fets
Paral·lelament a la investigació judicial, s'han dut a terme diverses avaluacions tècniques independents. En primer lloc, el Govern català va encarregar una auditoria externa sobre els protocols de bioseguretat i el funcionament de l'IRTA-CReSA que va “avalar la solidesa dels protocols i no van detectar incidències que apuntessin a una possible sortida del virus des del centre”, recorda el mateix organisme. En segon lloc, l'Institut de Recerca Biomèdica va dur a terme una anàlisi genòmica comparativa entre el virus detectat en els senglars afectats i les soques amb què treballa l'IRTA-CReSA. Els resultats, fets públics a finals de desembre, van concloure que no hi havia coincidència genètica entre cap de les mostres amb què treballen i el virus causant del brot.
En darrera instància, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb el suport del laboratori estatal de referència i dels experts veterinaris de la Comissió Europea (EUVET), va impulsar una investigació independent que va incloure noves seqüenciacions genòmiques i una inspecció tècnica de les instal·lacions. L'informe oficial fet públic el 9 de febrer va confirmar que les soques utilitzades a l'IRTA-CReSA no coincidien amb la responsable del brot i que no s'havien identificat deficiències estructurals ni incidències en els protocols de bioseguretat que permetessin atribuir-ne l'origen al centre.