El camí cap al món universitari no sempre és fàcil. Per això, iniciatives com la del Campus Ítaca volen obrir les portes a un futur acadèmic que per a molts es visualitza llunyà i gairebé il·lusori. El projecte, organitzat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS), aplega més participants que en l’edició anterior, amb un total de 324 alumnes de tercer d’ESO de 67 instituts de quinze municipis del Vallès Occidental —Badia, Barberà, Castellar, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat i Terrassa–. L’alumnat participa en una sèrie d’activitats acadèmiques i lúdiques per incentivar-los a continuar els estudis un cop finalitzada l’etapa obligatòria.
"Hi havia un seguit de requisits. Tots els que estem aquí tenim beca motxilla i no tenim cap membre de la família que hagi anat a la universitat", diu Ouiam Dagou, alumna de Terrassa. L'experiència li ha obert nous horitzons. "No tenia molt clar què estudiar, però ser al laboratori m'ha descobert un món. Voldré fer un batxillerat social", avisa. L'oportunitat aflora per sumar aprenentatges. "Aquí podem veure què volem fer després de l'institut. Jo tenia clar que volia ser professor de matemàtiques. Però ser aquí m'ha fet veure que em puc treure diferents carreres i arribar a aquest propòsit", resumeix un altre participant. El programa socioeducatiu es fa en dos torns: del 25 de juny al 3 de juliol, i del 7 al 15 d'aquest mateix mes. Dimecres, un grup es va reunir al laboratori de l'edifici de ciències després de recopilar restes òssies al campus. Amb la bata i els guants, es convertien en antropòlegs forenses per un dia. Una sortida professional per a molts completament desconeguda, més enllà del que havien vist a la tele. L'objectiu: conèixer la distribució anatòmica de les restes esquelètiques.
Detectius del passat
En aquesta edició, els estudiants tenen dos nous casos a resoldre, titulats 'Quan la diversitat suma: Capacitats diverses, oportunitats compartides' i 'Operació BB84 - codi quàntic'. També s'ofereix el citat projecte 'Detectius del Passat: Campus d’Antropologia Forense'. "Aquest mòdul els permet fer d'investigadors. Els mostrem una escena d'esquelets trobats, suposadament, al campus. Representen individus desapareguts en un congrés fa anys", explica Carolina Sandoval, doctora en Antropologia Biològica de la UAB, sobre la hipòtesi inicial. Els esquelets són reals, de col·leccions a disposició de la universitat. "És un treball de camp. Omplen una fitxa i han d'ordenar tots els ossos. Distingeixen patologies, traumes, sexe, edat... Fins a trobar la seva identitat". La sorpresa de la majoria és verificar que són reals. "Cal tenir respecte a l'hora de manipular-los". Molts de seguida fan les seves elucubracions. El missatge és clar: "Volem mostrar què fem a la universitat i què podrien arribar a estudiar en el futur", conclou Sandoval, que supervisa les sessions amb María Molina.
Més enllà de conèixer què són les neurociències amb activitats als laboratoris, els joves –de 15 i 16 anys– també aprenen a realitzar un programa de televisió, descobreixen de primera mà com es crea un partit polític o organitzen un viatge a Mart. "Soc estudiant d'infermeria a l'Autònoma i sempre m'ha agradat molt el món de l'educació, fer-la accessible per a tothom. El projecte em permet transmetre la meva passió als joves i ajudar-los a tenir més opcions de futur, que no té per què ser la universitat", especifica Clara Castells, una de les figures que acompanyen els 'nouvinguts' al campus. El feedback, destaca, és molt bo. Tots ells mostren interès pels estudis, però es troben en situacions econòmiques familiars complexes o tenen pocs referents universitaris al seu entorn. La intenció del projecte és contribuir a la reducció de l’abandonament escolar prematur i ser un espai de coneixement, aprenentatge i lleure per tal de potenciar la seva motivació acadèmica i la seva autoeficàcia com a estudiants. En total, més d'una seixantena de membres del professorat de la UAB i prop d'una vintena de monitors acompanyen els integrants de la comitiva. El Campus Ítaca va néixer l’any 2004, inspirat en el projecte Summer Academy de la Universitat de Strathclyde (Escòcia). Caldrà seguir la pista dels joves. Potser, en un futur pròxim, algun d'ells resol crims o col·labora en les investigacions més insospitades.