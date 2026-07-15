Cinc detinguts a diversos municipis del Vallès per una estafa de més de 130.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones, d'entre 22 i 54 anys, per la seva presumpta participació en una trama especialitzada en la suplantació d'identitat i l'estafa financera. Les detencions es van fer el passat 8 de juliol a Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac i Mollet del Vallès, en el marc d'una investigació que continua oberta. La causa es va iniciar arran de diverses denúncies per suplantació d'identitat i per la contractació fraudulenta de productes financers a nom de les víctimes. Durant l'operatiu, els agents van efectuar una entrada i escorcoll en un domicili de Cerdanyola, on van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu.
Segons la investigació, el grup criminal va aconseguir obtenir un benefici il·lícit superior als 131.000 euros en només 12 dies. Els arrestats buidaven el crèdit de targetes contractades fraudulentament després de suplantar la identitat de les víctimes. Els investigadors han pogut acreditar que els implicats es feien amb documents d'identitat sostrets, que conservaven durant llargs períodes. Posteriorment, triaven el membre del grup amb una aparença física més similar a la de la víctima per fer-se passar per ella.
Amb aquesta documentació i dades bancàries obtingudes de manera fraudulenta, contractaven targetes de crèdit i altres productes de finançament en entitats financeres i establiments comercials. Per dificultar la detecció del frau, modificaven les dades de contacte de les víctimes i les substituïen per telèfons i adreces sota el seu control. L'objectiu era obtenir el màxim de crèdit possible en un període molt curt abans que les víctimes descobrissin l'estafa. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten identificar noves víctimes, ja que bona part de la documentació intervinguda encara està pendent d'anàlisi.