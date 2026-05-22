Paralitzat el rodatge d'una pel·lícula de Russell Crowe per la pesta porcina africana

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, es reunirà amb l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, per abordar plegats "una alternativa dins del marc legal" al tancament d'espais naturals per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA). És la resposta a la carta del batlle al conseller per demanar una flexibilització de les restriccions, que impedeixen fer ús d'espais naturals com el bosc de Volpelleres o l'entorn de Torrenegra. Des de la conselleria, però, remarquen que qualsevol canvi respecte a les restriccions es farà adaptant-se a la situació epidemiològica, i recorden que, entre d'altres, la situació ha obligat a alterar una etapa del Tour de França per Collserola. En el xoc sobrevola la gravació d'una pel·lícula que s'havia de rodar en l'entorn natural santcugatenc.
En la carta, Vallès demanava a Ordeig una flexibilització de les restriccions pel que fa a l'accés al medi natural, perquè tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi, que tenen per costum fer ús d'aquests espais de manera habitual en el temps d'oci. En aquest sentit, l'alcalde xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Volpelleres o l'entorn del Pi d'en Xandri o Torrenegra, aquests ja dintre del Parc de Collserola, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
Rodatge d'una pel·lícula
Així, Vallès feia referència als permisos que s'havien donat per fer un rodatge en uns terrenys de l'Incasòl, situats a l'antic camp de golf situat a camí de Rubí. Concretament, es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per l'actor Russell Crowe, conegut per cintes com 'Gladiator' (1999) o 'Una ment meravellosa' (2001). El rodatge en qüestió és de la pel·lícula 'L'últim druida', dirigida per William Eubank. Fonts del departament, però, han especificat que si bé l'Incasòl, en coordinació amb Agricultura i Agents Rurals, va donar el vistiplau al febrer per fer ús de l'espai, es va advertir als promotors que calia garantir la normativa vigent que marca el departament per evitar la propagació del virus. Això comporta que l'espai ha d'estar perimetrat totalment i tenir un control d'accés.
Tot i que l'empresa va informar que complia aquestes obligacions, els Agents Rurals van comprovar que el tancament no era total, fet pel qual es van enviar unes comunicacions que, segons el departament, els promotors del rodatge no han contestat. L'incompliment de la norma comporta que no poden continuar amb l'activitat i que l'han d'aturar totalment, sempre que no resolguin els problemes detectats i instal·lin una tanca que bloquegi totalment l'accés de fauna salvatge a l'espai. Per tot plegat, ara es farà enviament d'un requeriment legal a l'empresa promotora. La gravació prevista ha quedat en l'aire.
Aquest fet, però, ha servit perquè l'alcalde de la ciutat hagi demanat una flexibilitat també per als espais d'ús públic en entorn natural que hi ha a la localitat. Des del departament remarquen que les restriccions són una actuació "rigorosa, immediata i contundent" per erradicar la malaltia infecciosa que afecta els porcs i que suposa una amenaça directa al sector agroalimentari, primer sector de l'economia catalana.