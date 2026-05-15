Els Pets, Miki Núñez, La Ludwig Band o Els amics de les Arts, al festival Petits Camaleons

Els Amics de les Arts seran els encarregats del concert inaugural del festival Petits Camaleons, que enguany arriba als 15 anys de vida amb una programació pensada per apropar la música de casa nostra als més menuts amb formats adaptats en durada i exposició sonora. La cita s'allargarà de l'1 al 4 d'octubre al voltant del Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, i la tancaran Els Pets i Miki Núñez amb concerts al mateix teatre i a la carpa instal·lada just a tocar, a l'Arborètum. La Ludwig Band, Triquell, Sidonie o Renaldo & Clara són alguns dels altres noms destacats del certamen.
Els Amics de les Arts tornen al festival després de fer-ho per darrer cop en plena pandèmia, en un format adaptat a les restriccions del moment que no es pot comparar amb la doble programació d'enguany. Si bé la formació oferirà el tradicional concert en el tret de sortida, repetiran sobre l'escenari del Teatre-Auditori dissabte a la tarda, amb una proposta adaptada al públic infantil pel que fa a la durada, i que tancarà els concerts del dia. Abans, però, divendres serà el torn de Pep López, amb una actuació a la carpa de l'Arborètum que està adreçat a les escoles, amb entrades que es repartiran entre l'alumnat. Dissabte també passaran per Sant Cugat El Pony Pisador o Triquell.
Ja diumenge serà el torn d'El Petit de Ca l'Eril, Renaldo & Clara, Sidonie o La Ludwig Band, que compartiran cartell amb altres formacions com Pol Bordas, La Colla Pirata o La Mercabanda. El final de festa arribarà a la tarda, amb les actuacions de Miki Núñez a l'Arborètum i Els Pets al Teatre-Auditori. Les entrades ja estan a la venda al web del festival, i tindran tres tipologies, com és habitual, depenent del volum de concerts i dels espais. A banda, s'organitzaran activitats, com els concerts per a nadons, l'espai de signatures dels artistes, rodes de premsa i exposicions. A la vegada, s'habilitarà una àrea de pícnic i hi haurà servei de venda de menjar i begudes en format 'foodtruck' a la rampa paral·lela a la zona de l'Arborètum.