Sant Cugat del Vallès

Detingut un jove de 24 anys a Sant Cugat per agredir un home sensellar

L'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat

  • Un cotxe dels Mossos d'Esquadra al carrer
Publicat el 11 de maig de 2026 a les 09:24

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sensesostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025 quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima -de 58 anys- mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.

Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada d'agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM, que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació (UCDOC) van permetre identificar l'autor dels fets, que va ser detingut a Sant Cugat del Vallès el 28 d'abril passat. L'endemà, el jove passar a disposició judicial davant la Secció 7a del Jutjat de Rubí - Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància. Plaça número 2.

