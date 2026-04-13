És partidària la ciutadania d'endurir l'accés al padró?

Els padrons municipals s'han convertit en aquest mandat en una prioritat en molts despatxos de la política local. Les accions per incrementar el control sobre el registre es repeteixen en diferents localitats, que insisteixen en la necessitat de garantir un document fidel a la realitat. Sobretot perquè està en joc l'accés a diversos serveis públics. Un dels llocs que ha abanderat la qüestió és Sant Cugat, que ara ha presentat els resultats de la 49a onada de l'Observatori Sociològic. La conclusió és clara: la ciutadania avala majoritàriament l'estratègia local per frenar els empadronaments fraudulents.
Segons el document, el 76% dels santcugatencs valoren positivament que l'Ajuntament reforci el control de l'empadronament impulsat en els últims mesos. Malgrat que les preguntes són prèvies als últims canvis en aquest camp, explicats abans de Setmana Santa, els veïns donen suport a una de les mesures estrella del mandat. Tot plegat, després que el mes d'agost es detectés una allau d'empadronaments sospitosos, la majoria dels quals es va demostrar que eren fraudulents. La nova instrucció municipal obliga al registre presencial o una comprovació posterior per als majors de 16 anys, i preveu un increment de les inspeccions en domicilis o rotacions inusuals. Més mà dura per frenar una problemàtica creixent a casa nostra.
L'enquesta, realitzada per l'empresa Sigma Dos entre el 19 de gener i el 16 de febrer, reflecteix percepcions sobre aspectes diferents de la realitat santcugatenca. En aquest sentit, l'observatori també dibuixa certes diferències en matèria migratòria. El 38,5% dels enquestats no estan preocupats per l'arribada de persones de fora del municipi. El 28,5% no estan gens preocupats i el 10% n'estan poc, mentre que un 37,2% es mostren bastant o molt preocupats. Amb tot, el tema que més angoixa els residents és justament l'habitatge. Si més no, al gruix més gran de població -un 28,3% ho situen en el top-1, més de set punts per sobre que en l'anterior estudi-. En l'àmbit habitacional, la majoria de la població (56,5%) es mostra favorable a continuar construint immobles de caràcter públic a la localitat vallesana.
Pel que fa a l'evolució de l'estat de la ciutat en el darrer any, gairebé un de cada quatre enquestats considera que ha millorat. De fet, la satisfacció de viure a Sant Cugat ha obtingut una nota de 8 sobre 10. El document permet fer una anàlisi sobre els reptes imminents en clau local. En aquest horitzó de futur pròxim, un 36,7% creu que la ciutat millorarà en els següents dotze mesos. Més d'un de cada quatre, en canvi, creu que empitjorarà.
L'informe aporta algunes curiositats. Per exemple, pel que fa als elements identitaris de la ciutat. El Monestir és conegut pel 86% dels enquestats i el Pi d'en Xandri pel 43%. A molta distància, se situen el Parc de Collserola, amb un 15,1% de coneixement i la Diada de Sant Medir amb un 11,2%.