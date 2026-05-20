ARA A PORTADA

Sant Cugat del Vallès

Cau un arbre de grans dimensions a Sant Cugat

La via ha quedat tallada al trànsit

  • Els Bombers treballen per retirar un arbre caigut a Sant Cugat -
Publicat el 20 de maig de 2026 a les 10:37
Actualitzat el 20 de maig de 2026 a les 10:45

Ensurt aquest dimecres a primera hora a Sant Cugat del Vallès. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a l'avinguda de la Via Augusta per la caiguda d'un arbre de grans dimensions a l'indret. La via ha quedat tallada al trànsit i els efectius treballaven des d'abans de les set per retirar l'element. Afortunadament, des del cos d'emergències detallen que l'incident no ha causat danys personals en forma de ferits.

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades