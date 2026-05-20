Cau un arbre de grans dimensions a Sant Cugat

Ensurt aquest dimecres a primera hora a Sant Cugat del Vallès. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a l'avinguda de la Via Augusta per la caiguda d'un arbre de grans dimensions a l'indret. La via ha quedat tallada al trànsit i els efectius treballaven des d'abans de les set per retirar l'element. Afortunadament, des del cos d'emergències detallen que l'incident no ha causat danys personals en forma de ferits.\r\n\r\n\r\nA Sant Cugat del Vallès, treballem en la retirada d'un arbre de grans dimensions que ha caigut a l'avinguda de la Via Augusta i talla la via (avís 06.41h @112). No ha causat danys personals.\r\n\r\n2 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/3vRQghwIsE\r\n— Bombers (@bomberscat) May 20, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n