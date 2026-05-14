Un viatge immersiu per la banda sonora de 'Matrix', 'Grease' o 'Pretty Woman' en 90 minuts

La banda sonora de la història del cinema permet fer un recorregut que ens transporta directament a escenes, moments vitals i personatges que han marcat diferents generacions. Un viatge de Matrix a Grease, passant per Pretty Woman o algunes de les obres mestres de Quentin Tarantino. Peces que es barrejaran aquest diumenge a la Sala El Siglo de Sant Cugat. "L'esdeveniment es fa per primera vegada en aquest format", explica sobre el xou immersiu el promotor musical Lucas Larrahona. L'artista serà l'encarregat de fer bellugar els malucs dels assistents a la cita, que arrencarà a les sis de la tarda.
La proposta, batejada com a Popcorn Beats, transforma el recinte en escenari de ball i el públic en protagonista de les coreografies improvisades. L’objectiu és aconseguir que els presents en la première es deixin endur per la nostàlgia, però també la diversió. L'aforament és limitat a 300 persones. Un dels aspectes que marquen la posada en escena de Rockstacular, el productor i discjòquei encarregat de fer la mescla de temes, és la decoració. El muntatge s'ha utilitzat en altres espais, però mai amb les característiques reservades per a la sala vallesana. "És un lloc amb una personalitat pròpia", avisa l'organitzador. Hi haurà photocall de cinema, amb elements característics de diferents pel·lícules. L'escenari estarà també ambientat amb referències d'època i símbols icònics del setè art.
Els sons es barregen en viu i la sessió té una durada aproximada d'uns 90 minuts. Per primera vegada, es durà a terme posant a la venda prèviament les entrades. "Ha de ser una finestra de cara a futurs esdeveniments. La intenció és donar-nos a conèixer i portar el format arreu del món", expressa ambiciós Larrahona. L'acte, resumeix, està pensat per ballar i despertar els records més especials. Aviat, confia a poder aterrar a noves ubicacions. "No hem trobat cap format que s'hi assembli", reivindica.
El projecte Popcorn Beats va néixer el 2024 en el Paradiso Film Fest, a Palazzo Adriano, l’escenari real de Cinema Paradiso. Un film que ha significat la llavor de la proposta cultural i la vida del seu impulsor. Des d’aquella primera píndola, la iniciativa ha evolucionat cap a una peça escènica amb nous matisos fins a oferir una versió més completa que desembarca ara a casa nostra.