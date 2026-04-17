La mesura s'estén en diferents entorns de l'espai públic vallesà. Ara, arriba a Sant Cugat, que ha aprovat el tancament nocturn dels Jardins del Vallès durant tot l’any amb l’objectiu de preservar la convivència, garantir la seguretat del veïnat i donar resposta a les molèsties ocasionades per diversos actes d’incivisme registrats en aquest espai. La mesura, que ja s’havia acordat amb el veïnat en el marc de la renovació del parc, s’adopta després que s’hi hagin produït alguns incidents en horari nocturn que han generat molèsties als residents de l’entorn. Per abordar aquesta qüestió, l’alcalde, Josep Maria Vallès, s’ha reunit en diverses ocasions amb el veïnat afectat.
El parc disposa d’una tanca amb tres portes d’accés instal·lada arran de les obres de condicionament aprovades l’any 2021, fet que ara permet regular-ne l’ús en franja nocturna. Segons el decret de la Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, el tancament del parc anirà a càrrec de la Policia Local i es farà en diferents horaris: de l’1 d’abril al 31 d’octubre, a partir de les 21 h; i de l’1 de novembre al 31 de març, a partir de les 20 h. Pel que fa a l’obertura, es farà cada dia a partir de les 8 h. Aquesta tasca l’assumirà habitualment el Servei de Parcs i Jardins i en dies festius, així com el 24 i el 31 de desembre, la farà la Policia Local.
L’Ajuntament subratlla que aquesta actuació té com a finalitat compatibilitzar l’ús veïnal i cívic dels Jardins del Vallès amb el descans i la tranquil·litat de l’entorn, tot reforçant les mesures municipals davant conductes incíviques que alteren la convivència. Els horaris d’obertura i tancament es podran adaptar puntualment en cas d’activitats d’interès públic o de promoció municipal.