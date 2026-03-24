Més mà dura contra els empadronaments fraudulents a Sant Cugat

La carpeta del padró municipal continua generant moviment als despatxos locals de la comarca. L'Ajuntament de Sant Cugat ha mogut novament fitxa i endurirà els mecanismes per les altes al registre, després que el mes d'agost passat detectessin més de 300 empadronaments fraudulents. La nova instrucció inclou l'obligatorietat del registre presencial o una comprovació posterior per als majors de 16 anys, així com un increment de les inspeccions en domicilis. De la mateixa manera, el consistori ha incorporat un sistema informàtic que permet detectar possibles casos de sobreocupació d'un domicili.
"Volem tolerància zero amb empadronaments fraudulents", ha dit sobre el nou prococol l'alcalde santcugatenc, Josep Maria Vallès. La llei, ha admès, no és fàcil, però l'executiu ha impulsat tres normes per evitar l'engany: presencialitat i inspecció física del domicili; increment d'inspeccions; i actuar amb més celeritat quan es detecti una sobreocupació, a través de la cèdula d'habitabilitat. "Volem evitar que torni a passar el que va passar el mes d'agost. Un filtre més alt o enduriment. El padró de la ciutat ha de representar la realitat, perquè darrere hi ha uns serveis i possibles ajuts", ha proclamat el batlle.
El tinent d'alcalde, Jordi Puigneró, s'ha pronunciat en la mateixa línia i ha advertit que la problemàtica no només existeix a Sant Cugat. L'objectiu, alhora, és evitar l'efecte crida i acabar amb la sensació que és fàcil colar-se en el sistema. Amb tot, el tràmit telemàtic continuarà existint per aportar la documentació. Però els majors de 16 anys s'hauran d'identificar a l'Ajuntament quan hi hagi sospites. "Així garantim que no hi hagi aquestes pràctiques, que amb documentació falsa es pot inscriure gent a un domicili". Des del govern demanen a la ciutadania que han anat a viure fora que s'esborrin del padró. Com que encara hi ha casos pendents, l'Ajuntament considera que ha de fer un pas endavant. "Alguns pot ser per deixadesa administrativa de la gent. En altres casos, poden ser fraus. Com que no ho sabem, la nostra feina és actuar", han sintetitzat.
La situació fa temps que s'arrossega. En el primer any i mig de mandat, es van esborrar 4.000 persones empadronades que no vivien al municipi i que van ser donades de baixa de cop. La qüestió ha escalat fins al Congrés dels Diputats de Madrid. L'alcalde confia que Junts promogui una millora de la legislació vigent perquè els municipis tinguin més eines de control per evitar el frau en els padrons. "Estic convençut que faran la feina que han de fer. No només per Sant Cugat, sinó pel conjunt de municipis". La instrucció aprovada s'ha d'implementar de manera immediata.
L'enduriment dels processos s'estén per altres municipis vallesans com Sentmenat, que també va presentar un pla per frenar el frau. Algunes veus com la Xarxa d'entitats pel padró han expressat la seva preocupació per polítiques que dificulten l'accés a determinats serveis. Vallès ha defensat que s'analitzarà cas a cas. Sant Cugat té 98.708 habitants. Superar la barrera dels 100.000 residents té unes implicacions que sembla que no arribaran de forma imminent. La voluntat és transformar una legislació que repercuteix en els municipis, amb menys eines i recursos. "Voldríem que l'estat ens ajudés en aquest àmbit. Perquè els padrons que fem han de ser correctes".