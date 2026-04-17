Tanca el Bracafé a Sabadell, però el local acollirà un nou projecte d’hostaleria

El Bracafé del carrer de Sant Antoni abaixarà la persiana definitivament dissabte 18 d’abril, després de deu anys de servei al Centre de Sabadell. Al capdavant del local hi ha Luis García, un veterà de la restauració que va començar a treballar a l’hostaleria amb només 14 anys i Doris Chávez, que l’ha gestionat juntament amb el seu marit. Chávez explica que el tancament respon a un canvi d’etapa: la jubilació del seu marit ja és a tocar. Tot i això, el relleu al local està garantit, perquè a l’espai hi obrirà pròximament un altre negoci d’hostaleria, segons assegura Chávez, malgrat que no continuarà el llegat del Bracafé.
El negoci va obrir l’any 2016 en un carrer que, segons recorda la propietària, “era de pas, però no d'estada”, fet que va complicar els inicis. “Al principi ens va costar molt”, admet. Amb els anys, però, van aconseguir fidelitzar la clientela fins al punt que molts clients s’han convertit “gairebé en família”. L’anunci del tancament ha sorprès bona part dels habituals. “No s’ho creuen, és un bar que funciona i no ens podem queixar: hem tingut molta feina”, sosté Chávez. Part de l’èxit, assegura, s’ha basat en el tracte proper i en una oferta senzilla però cuidada.
“El tracte és clau”, resumeix. A la cuina, l’aposta ha estat clara des del primer dia: tapes tradicionals ben fetes i sense dreceres. “La patata brava no és congelada; ho fem tot a mà, de manera artesanal”, explica. Entre els productes més reconeguts hi ha els entrepans —especialment el frankfurt— i una carta de tapes tradicionals, sense pretensions, però elaborades amb cura. Després de deu anys, el Bracafé s’acomiada deixant una petjada en la clientela fidel, aquella que fins i tot ve “de lluny” per seguir gaudint d’un tracte proper i d’una cuina honesta. Ara, diuen, toca tancar una etapa i aprofitar les oportunitats quan arriben.