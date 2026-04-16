Caminar pel Ripoll des que neix fins que acaba al mar és possible: un llibre t'ho explica al detall

Has vist mai on neix el Ripoll i com són els seus darrers metres abans d'homogeneïtzar-se amb l'aigua del Besòs per acabar a la Mediterrània? Vuit autors de l'entitat Amics del Ripoll i la Secció Natura de la UES, amb la coordinació de Francesc Macià, han escrit El riu Ripoll de cap a cap, un llibre que explica les curiositats i tot el que cal saber sobre aquest itinerari. "Com que teníem la documentació per separat de les etapes per fer el Ripoll des que neix fins que acaba, vam decidir ajuntar-les per fer-ne un llibre", explica Mercè Argemí, presidenta de l'associació Amics del Ripoll i coautora del llibre. El volum recopila cinc rutes d'entre deu i 15 quilòmetres que et condueixen des de Sant Llorenç Savall, d'on neix, fins a la desembocadura del Besòs, on acaba.
L'objectiu principal és donar a conèixer el Ripoll "amb informació detallada i treballada", exposa Cesc Prat, membre de la Secció Natura de la UES i coautor del llibre. El conjunt de l'itinerari acumula 62 quilòmetres "de base" i 12 d'addicionals per qui vulgui fer el trajecte una mica més extens. "A totes les etapes s'hi pot accedir amb transport públic i està pensat per a totes les edats. No és un trajecte tècnic i no passa per cap carretera, cosa que li dona un valor afegit", diu Prat. La ruta consta de cinc etapes: de Sant Llorenç Savall fins a les Marines; de les Marines fins al pont Vell de Castellar del Vallès; de Can Carner (Castellar) fins a la Torre de l'Aigua; de la Torre de l'Aigua fins a Cerdanyola del Vallès, i, finalment, de Cerdanyola del Vallès fins a la desembocadura del Besòs.
"El llibre té quatre punts clau"
El llibre disposa de 259 pàgines, 193 il·lustracions, 171 fotografies, 19 mapes i tres esquemes. A banda d'això, inclou una quarantena de pàgines dedicades a ocells, arbres i plantes que es poden trobar durant el recorregut, així com la història dels llocs per on es passa. Segons Cesc Prat, el llibre té quatre punts forts: és el primer llibre que tracta el Ripoll des que neix fins que mor; no només ha estat un llibre per difondre informació del Ripoll, "sinó que s'ha tractat i investigat tot el que s'hi explica"; els nou autors hi han treballat de manera "totalment voluntària", i no pretén ser només una guia excursionista, sinó que vol oferir "informació afegida dels llocs que travessen els excursionistes".
Dimarts passat, 14 d'abril, van presentar el volum a la Llar del Llibre, l'editora, i hi haurà diverses trobades pròximament per exposar-lo a tots els municipis per on passa el recorregut. "Volem donar a conèixer el llibre i anirem presentant-lo pels diferents municipis", diu Prat. De moment, però, el pròxim 21 d'abril a les 19 h se'n farà una a la seu de la UES que oferirà una descripció més tècnica i detallada. En total, s'han imprès 2.000 exemplars i es venen per un preu de 22 euros.