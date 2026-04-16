FOTOS | Un matalàs en flames calcina part de la paret d'un dels passos soterrats de la Gran Via

Els Bombers de la Generalitat van actuar en l'incendi d'un matalàs a l'interior d'un dels passos soterrats de la Gran Via. Segons informen des del cos de rescat, l'avís va saltar a les 00:03 h de dilluns passat a l'altura dels carrers d'Antoni Forrellad i de Comte d'Urgell. Fonts municipals, a banda, asseguren que els veïns van alertar que sortia un fum espès de dins del pas soterrat i quan van arribar els Bombers les flames estaven totalment desenvolupades. Una dotació s'hi va desplaçar ràpidament i amb menys d'una hora va extingir les flames que hi havia a dins del túnel. Afortunadament, no es van produir danys personals i no es van requerir els serveis del Sistema d'emergències Mèdiques (SEM). Es desconeixen les causes de l'incendi i la persona responsable dels fets.

Fotos de Juanma Peláez

Incendi a l`interior d`un pas soterrat de la Gran Via
Juanma Peláez