Lluís Matas i Katia Botta recorreran la decisió d'expulsar-los del partit: "Ens defensarem fins al final"

Lluís Matas i Katia Botta recorreran contra la decisió de l'executiva local d'expulsar-los de la militància de Junts per Sabadell. La formació va comunicar la decisió a la secretària de l'Ajuntament de Sabadell dimarts passat i els edils queden pendents de la resolució del procediment. Aquest dijous al matí, Matas i Botta han celebrat una roda de premsa en la qual han volgut explicar la seva versió sobre els fets i "posar una mica d'ordre", tal com ha assegurat el portaveu del partit. "Tenim quatre procediments a la vista i hem de treballar amb rigor i ser curosos. Un procediment ja s'ha acabat, un segon es troba en marxa i n'hi ha dos més que estan a punt de començar", ha exposat Matas. Tot i això, Matas ha volgut ser molt clar amb la idea que "no hi ha res ferm". "Anem perdent 2-0, però podem guanyar 3-2 en els pròxims dies", deia.
El primer procediment és un expedient contradictori, en el qual l'executiva acusava els regidors d'haver actuat de manera indeguda en quatre punts: descoordinació amb l'executiva, menystenir l'estructura organitzativa local, contradir el posicionament de Junts i actuar pel seu compte en relació amb la política comunicativa. "Hem demostrat que cap dels quatre punts era cert i ha quedat clar que tot eren mentides i falsedats", ha subratllat Matas. Seguidament, la Comissió de Garanties del partit ha iniciat un expedient disciplinari en referència a la roda de premsa que van fer els regidors fa uns dies, on exposaven "amb pèls i senyals" la seva versió dels fets. "Se'ns acusa d'haver dit segons quines coses en aquella roda de premsa, però en cap moment hem dit res que no passés. Han obert un expedient per això, però els nostres advocats tenen deu dies per formular les al·legacions corresponents", ha dit. "Defensarem el nostre dret a l'honor i la nostra reputació", agregava.
L'incident de mesures cautelars i la suspensió de la militància són el tercer i quart procediment, respectivament. Pel que fa a l'incident de mesures cautelars, que suspèn la militància als dos regidors, també tenen deu dies per formular el recurs de reposició contra l'acord. "Tenim fins al 28 d'abril per presentar les al·legacions i que se'ns torni a acceptar la militància. Anirem fins al final", apuntava. El darrer procediment, que va lligat al tercer, és el procediment d'expulsió del grup municipal que s'haurà de resoldre a l'Ajuntament. "Entrem en una altra dimensió i defensarem la falta de fermesa de l'acord de la suspensió cautelar", ha dit.
Matas i Botta han conclòs l'acte assegurant que "encara ens queden ganes de defensar els valors de Junts i creiem que som la millor opció per fer-ho". "Volem fer molt èmfasi en què no hi ha res ferm i que d'aquí a quatre dies podem tornar a ser militants, perquè estem immersos en un procés ple d'irregularitats de fons i de forma", apuntava. Respecte a les accions legals que volen emprendre en contra de tres dirigents del partit (Josep Turull, Joan Ramon Casals i Francesc Baró), han informat que ho faran "quan toqui i quan el procediment judicial ho permeti".
Com s'ha arribat fins aquí?
L'executiva local va demanar fa unes setmanes als regidors del grup municipal que lliuressin l'acta de manera voluntària davant de les "fortes desavinences" que hi havia dins del partit. El desembre passat es va celebrar un acte de consulta sobre la sortida del govern de Sabadell, que va desencadenar amb el xoc frontal entre els membres de la direcció el partit, liderada per Francesc Baró, i els dos regidors municipals, Lluís Matas i Katia Botta. Des de llavors, la situació de Junts ha empitjorat notablement i s'han vist immersos en diverses polèmiques i retrets entre els dos òrgans interns. Des de l'executiva denuncien una manca de compromís dels regidors amb els valors del partit, mentre que els dos membres del ple asseguren que és una estratègia per deixar-los en "fora de joc" a les pròximes primàries.