Els regidors de Junts per Sabadell es querellen contra Jordi Turull

Els dos regidors de Junts per Sabadell, Lluís Matas i Katia Botta, responen a l’ultimàtum del partit, que ha amenaçat amb expulsar-los de la formació si no retornen l’acta abans del 10 d'abril. L'encara portaveu del partit a la ciutat ha anunciat que traslladarà la decisió als tribunals. Els edils presentaran una querella contra el secretari general del partit, Jordi Turull; el president de la secció local, Francesc Baró; i el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, per danys i perjudicis. "Se'ns està fent fora del grup municipal i hi ha persones que quedaran sense feina de manera improcedent, si prospera la causa", apuntava Lluís Matas aquest divendres en una roda de premsa. "Mentre tinguem una engruna del que sigui on aferrar-nos, recorrerem", ha agregat.
La formació de Carles Puigdemont considera que la relació amb els seus representants a Sabadell està acabada per les desavinences entre el grup municipal, liderat per Matas, i l'executiva del partit, a càrrec de Baró. Junts retreu que els regidors hagin anat per lliure, sense seguir l'argumentari ni les directrius polítiques de la direcció local: consideren provat que hi ha hagut una "manca de coordinació política i comunicativa" i una "falta de participació en els òrgans locals".
Totes aquestes acusacions són "mentida" , segons Matas i Botta, i apunten que l'executiva porta "dos anys intoxicant". Asseguren haver acatat totes les decisions del partit o, dit d'una altra manera, "haver-se menjat tots els gripaus". Els regidors recorden que van sortir de mala gana del Govern de Sabadell i que han seguit les directrius de vot de l'executiva al ple municipal, encara que siguin contradictòries. Per exemple, es van haver d'abstenir en la modificació urbanística de l’entorn del riu Ripoll que ells mateixos havien impulsat des de dins de l'executiu. També defensen haver complert amb unificar les xarxes socials, una altra de les peticions de la direcció local.
Tot i el comunicat rebut des de l'executiu, Matas i Botta no acataran la decisió i, per tant, passaran a ser regidors no adscrits en el moment que Junts els expulsi: "No renunciarem. Ens queden dues coses: la dignitat i l’acte de regidors, que no ens el treuran perque seria perdre la derrota", afirmava l'actual portaveu. El partit de Puigdemont corre el risc de quedar-se sense representació municipal a Sabadell, la cinquena ciutat del país.