Decisió fulminant de Junts: expulsarà els dos regidors de Sabadell si no entreguen l'acta en deu dies

Junts ha pres una decisió dràstica per posar punt i final a la crisi interna del partit a Sabadell. El partit expulsarà els dos regidors, Lluís Matas i Katia Botta, si no entreguen l'acta en deu dies hàbils. La formació argumenta la mesura en la "manca de comunicació política persistent" entre el grup municipal i l'executiva local, liderada per Francesc Baró. Les desavinences entre uns i altres havia estat continuada en l'últim any.
La sortida de Junts del Govern de Sabadell el desembre de 2025 va confirmar la trencadissa interna en el partit: la direcció local va guanyar una votació per abandonar l'executiu de Marta Farrés, i Matas i Botta, partidaris de continuar i acabar l'obra de govern, van haver d'acatar a contracor. Des d'aleshores, el partit de Carles Puigdemont reconeix que els intents per mediar "han estat infructuoses". És més, consta que la "coordinació" entre les parts és i ha estat "innexistent" des de l'inici de mandat (2023).
Amb tot, el departament de política municipal fa un ultimàtum als seus representants: o deixen de ser regidors del ple municipal voluntàriament, o els expulsaran del partit. L'acta és personal i intransferible i, per tant, Matas i Botta podrien no respectar la decisió i continuar com a regidors no adscrits, el que suposaria que Junts deixi de tenir representació real i efectiva a la cinquena ciutat del país.
Lluís Matas ha negat sistemàticament les acusacions de l'executiva i del partit i es considera víctima d'una "cacera de bruixes plena de falsetats i mentides". L'encara portaveu municipal ha denunciat una deriva “poc democràtica” després del polèmic veto a nous militants. La formació va impedir que una trentena de simpatitzants pròxims a Matas hagin passat a ser afiliats. D'aquesta manera, no podran participar en cap decisió del partit ni votar en les primàries per escollir candidat de les pròximes eleccions municipals.
Després de tot, Junts assegura que està "concentrat a continuar treballant per oferir un projecte de futur per a la ciutat", centrat en el "progrés i el benestar de tots els sabadellencs".