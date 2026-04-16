Més de 3 milions de la Generalitat per posar escoles de Sabadell al dia: "La voluntat és invertir-los de seguida"

Sabadell podrà disposar de 3,2 milions d’euros per invertir en la millora dels centres educatius de la ciutat, en el marc del nou pla extraordinari de la Generalitat, dotat amb 100 milions d’euros per a tot Catalunya. Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, a la ciutat hi ha fins a 27 centres potencialment susceptibles d’actuació. La inversió es canalitzarà a través dels ajuntaments, que seran els encarregats de decidir en quins centres s’executaran les obres, i en quins no.
A Sabadell, l’Ajuntament ja ha començat a treballar en la definició de les prioritats. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha confirmat que el consistori està planificant el llistat d’actuacions. “La nostra voluntat és invertir-los de seguida”, ha assegurat; tot i advertir que la dotació “no serà suficient” per cobrir totes les necessitats existents. Farrés ha posat sobre la taula problemàtiques estructurals que afecten diversos centres, com la presència de fibrociment o el deteriorament d’instal·lacions antigues.
Els 27 equipaments identificats a Sabadell compleixen els criteris fixats pel Departament: són centres de primària o instituts escola construïts o rehabilitats íntegrament abans de 2007 i que no són propietat d’Infraestructures.cat. Els recursos es distribueixen també en funció de l’alumnat escolaritzat en cada municipi. Les actuacions previstes inclouen millores en cobertes, fusteria, calderes, lavabos, cuines o menjadors, així com la substitució de sistemes obsolets, la millora de l’eficiència energètica o la retirada de materials com l'amiant.
Ha de quedar clar que no tots aquests 27 centres acolliran obres: els dirigents locals hauran de decidir. Els ajuntaments disposaran de marge fins al 2028 per executar les actuacions i justificar-ne la despesa davant el Departament d’Educació.
Sabadell i Terrassa, els més beneficiats de la comarca
Sabadell és, juntament amb Terrassa, el municipi del Vallès Occidental que rebrà una dotació més elevada, per sobre dels tres milions d’euros. En total, la comarca concentrarà prop de 13 milions d’euros, aproximadament un 13% del total del fons. Altres municipis també compten amb centres susceptibles d’actuació, com Sant Cugat (9), Barberà i Cerdanyola (6 cadascun) o Sant Quirze (5), mentre que poblacions com Castellar del Vallès, Badia o Sentmenat en tenen un.